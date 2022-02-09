/678371/أريستون-الإيطالية-تطلق-الشراكة-مع-نادي-يوفنتوس-في-أفريقيا-وتتوسع-في-مصر-في-مجال-تجارة-سخانات-المياه

أعلنت شركة أريستون العالمية، توسيع شراكتها الإقليمية مع نادي يوفنتوس الايطالي لتشمل أفريقيا والسوق المحلية المصرية وذلك من خلال مواصلة تعزيز فرص وآفاق التعاون إلى عام 2024، بهدف الحفاظ على النمو والريادة العالمية لكلا الطرفين علي المستويين الرياضي وفي مجال صناعة وتجارة سخانات المياه، حيث تعد هذه الخطوة الثالثة من التعاون الناجح التي بدأت فعليا في الصين واندونيسيا عام 2021.

دوت الخليج

وقال لوران جاكمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة أريستون، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإطلاق الشراكة في أفريقيا بأحد مقرات الشركة بالقاهرة عبر الفيديو كونفرانس، إن هذه الشراكة الجديدة بين أريستون واليوفنتوس، تأتي في توقيت هام تحظي فيه أفريقيا باهتمام بالغ مع التوجه العالمي للفوز بالتحديات الكبيرة في الأسواق الأفريقية حيث تعزز مكانتنا وريادتنا في صناعة سخانات المياه التي تعمل بالكهرباء والغاز، بجانب سخانات الطاقة الشمسية في المنطقة، خاصةً مع وجود أكثر من آلاف الموزعين والشركاء لمجموعة واسعة من منتجات تسخين المياه.

هذا وتعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق في أفريقيا التي تحظي بأولوية للاستثمار في مجال سخانات المياه، للعديد من الأسباب منها النمو الاقتصادي المتزايد وتطوير الصناعة ووفرت الغاز الطبيعي وحجم السوق وعدد المستهلكين.

أريستون الإيطالية تطلق الشراكة مع نادي يوفنتوس في أفريقيا

وأكد ايمانويل ستانو، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن أريستون تسعي لتكون العلامة التجارية لأجهزة التدفئة وتسخين المياه، المفضلة للمستهلكين في أفريقيا من خلال منتجاتها عالية الجودة والكفاءة والآمنة، بجانب امتلاكها لكافة أدوات وخدمات ما قبل وما بعد البيع في بلدان أفريقية كثيرة.

وأشار جورجيو ريتشي، كبير مسئولي الإيرادات بنادي يوفنتوس، تمثل أفريقيا منطقة ذات أهمية استراتيجية للنادي الأكثر شهرة حيث تضم أكثر من 15 مليون متابع ومشجع، بجانب تواجد اكاديميات يوفنتوس في 4 دول أفريقية في مصر وتونس والمغرب ونيجيريا لخدمة عشاق كرة القدم الأفارقة.

وأضاف ريتشي، أن هذه الشراكة ستخلق نجاحات ومبادرات عديدة في السوق الأفريقي المزدهر من أجل بناء قصص نجاحات مستدامة علي مدار السنوات المقبلة.

وقال طارق سمير المدير الإقليمي لأريستون في مصر، إن خطة الشركة العالمية لتعزيز تواجدها في السوق المصرية يتم تنفيذها في إطار رؤية طموحة للتوسع التجاري لسخانات المياه بالغاز والكهرباء لتشمل ادخال مشروعات التسخين المركزي، وتكنولوجيا التدفئة وتسخين المياه بالطاقة الجديدة والمتجددة في العديد من المشروعات بالسوق المصرية، من خلال تخصيص خط انتاج لسخانات الطاقة الشمسية.

وأضاف: « مصر من أكبر الأسواق في افريقيا من حيث النمو والأكثر صمودا في مواجهة الأزمات ومنها كورونا وازمة أسعار الشحن العالمية بجانب حجم الطلب السنوي البالغ 1.5 مليون سخانا ما بين الأجهزة التي تعمل بالغاز والكهرباء»، لافتا أن مبيعات الشركة وصلت إلى 100 ألف سخانا خلال العام الماضي مقابل 50 ألف سخانا.

وأشاد المدير الإقليمي، بمناخ الاستثمار في مصر وسهولة الإجراءات والنمو المتزايد للاقتصاد المصري والسوق المحلية، معرباً عن سعادته بالشراكة الجديدة مع نادي يوفنتوس التي من شأنها زيادة الوعي بالعلامة التجارية لأريستون خاصة لدى محبي وعشاق كرة القدم.

واكد أن أريستون عازمة علي مواصلة التطور وضخ المزيد من الاستثمارات في الإبتكار ونقل التكنولوجيا المتطورة في صناعة السخانات حيث توسع من ابتكاراتها ومنتجاتها الخاصة بالطاقة المتجددة بإنتاج سخانات بالطاقة الشمسية كما تعمل علي تطوير سخانات الغاز الطبيعي للتوافق مع اتجاهات السوق واحتياجات المستهلكين.

وصرح أن أريستون تستحوذ على 5.5% من حجم السوق المحلية وتستهدف الوصول إلى 7% من الحصة السوقية خلال 2022، كما تسعي لزيادة مبيعاتها من سخانات المياه ليصل إلى 140 ألف سخان بنهاية 2022 ، بزيادة 40% عن العام الماضي.

وأكد أن الشركة وضعت خطة بشأن التوسع في الأسواق الأفريقية بالإضافة إلي طرح منتجات تناسب جميع الشرائح في الاستهلاكية، بجانب التفكير في انشاء مصنعاً للأجهزة الكهربائية في مصر بعد دراسة متأنية للسوق والتعرف على الجدوى الاقتصادية والعائد على الاستثمار.

ولفت إلي تواجد أريستون فعلياً في مصر منذ 2016 كما تستهدف التوسع في الأسواق الافريقية حيث لديها حاليًا نحو 16 مصنعًا منها مصنع في تونس وجنوب أفريقيا.

هذا وقد وصلت مبيعات أريستون العالمية خارج الحدود الإيطالية الي نسبة 89% حيث تمثل حوالي 1.5 مليار دولار كعائد سنوي ما ادي إلى زيادة استثماراتها في مجال البحوث والتطوير إلى 75 مليون دولار سنويا، حيث تعتبر أريستون الخبير العالمي في صناعة التدفئة وتسخين المياه، والرائدة في الحلول المستدامة للمياه الساخنة والتي حققت إيرادات 1.95 مليار يورو في 2021، ويعمل بها حوالي 7700 موظف وتمتلك 23 موقع إنتاج و25 مركزاً للبحوث والتطوير في 4 قارات، كما أصبحت منتجاتها في 150 دولة حول العالم.