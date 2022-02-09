برلمانية الحرية:المجلس الصحي يساهم في عودة اسم الطبيب المصري لسابق عهده

/678374/برلمانية-الحريةالمجلس-الصحي-يساهم-في-عودة-اسم-الطبيب-المصري-لسابق-عهده

أعلن النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، الموافقة على مشروع قانون المجلس الصحي المصري، لافتا أنه يهدف الى تنظيم مجالات الصحة في مصر وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

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جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب والتي تشهد مناقشة قانون المجلس الصحي المصري.

وأضاف الفيومي: مشروع القانون له دوره الفاعل المرتقب فى عودة اسم الطبيب المصرى إلى سابق عهده عالميا، مشددا على أهمية التدريب الطبى باعتباره أمر جوهري، مع وجود عدد من التعديلات التى ستتقدم بها الهيئة فى حينه.

وتابع: تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الامنة، يضمن تحسين الخدمات الصحية.

قانون المجلس الطبي المصري

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس صحي مصري يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

كما يهدف إلى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

وفي حال إنشاءه، سيحل المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.

اختصاصات المجلس :

اختصاصات المجلس الصحي المصري

ويختص المجلس الصحي المصري، بحسب مشروع القانون، بالآتي:

-وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم. -وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية. -وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية. -وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية. -وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة. -تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.