/678376/سليمان-وهدانبرلمانية-الوفد-تؤيد-مشروع-قانون-المجلس-الصحى-لدعمه-تطوير-المنظومة-الصحية-فى-مصر

أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، موافقة الحزب على مشروع قانون المجلس الصحى، والذى بدأ المجلس فى مناقشته الأربعاء مستهدفا أن يكون له دور فعال فى رسم السياسة الصحية فى مصر بجانب وضع الاستراتيجية الخاصة بالرعاية الصحية.

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وأكد سليمان وهدان على أنه باسمه واسم أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد يوافقون على مشروع القانون لما سيكون له دور فعال فى دعم المنظومة الصحية بمستويات العاملين بها والأطقم الطبية الذين يقومون بدور فعال لخدمة المواطن المصرى وأداء الخدمة الصحية على أعلى مستوى بمختلف محافظات الجمهورية.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أن وجود هذا القانون من شأنه أن يدعم جهود التأمين الصحى الشامل والذى تم البدء فى تطبيقه بعدد من المحافظات المصرية، ومنها محافظة بورسعيد ويلقى تقدير وترحاب من جميع المتعاملين من خلاله، مشيرا إلى أن وجود المجلس مع وجود التأمين الصحى سنكون أمام بيئة صحية جيدة.

النائب سليمان وهدان:برلمانية الوفد تؤيد مشروع قانون المجلس الصحى لدعمه تطوير المنظومة الصحية فى مصر

فى السياق ذاته أكد على أن مثل هذه الجهود سواء من المجلس الصحى المصرى أو التأمين الصحى الشامل يخدمان جهود الإصلاح بالمنظومة الصحية فى مصر، خاصة أن المبادرات الرئاسية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى طوال الفترات الماضية أكد وجود تقصير كبير فى هذه المنظومة وخاصة فيما تم من جهود على مستوى فيروس سى وقوائم الإنتظار وغيرها من المبادرات التى لاقت تقدير الجميع وأثبت الحاجة إلى تطوير المنظومة الصحية فى مصر ومن ثم المجلس الصحى يعد جزء من هذا التجاوب لمواجهة صور التقصير.

مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بدأ مناقشة مشروع قانون المجلس الصحى المصرى حيث قام النائب أشرف حاتم بعرض تقرير لجنة الصحة والذى تضمن العديد من الملاحظات والتعديلات على مشروع قانون الحكومة، فيما انتهى لأهمية مشروع القانون ودوره فى وضع سياسة صحية مختلفة فى مصر خلال الفترة المقبلة، بعد عديد من الإشكاليات التى صاحبت المنظومة على مدار الفترة الماضية فيما تضمنت مناقشات الأعضاء التأكيد على أن ضرورة أن يعالج المجلس ظاهرة هجرة الأطباء من مصر إلى الخارج.