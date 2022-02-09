/678378/إيناس-عبدالحليم-المجلس-الصحي-المصري-سيحقق-تدريب-موحد-للقطاع-الصحى-فى-مصر

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، بمشروع قانون المجلس الصحي المصري، لأنه سيحقق تدريب موحد للقطاع الصحى فى مصر والوصول إلى العالمية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب والتي تناقش مشروع قانون المجلس الصحي المصري.

وأكدت النائبة سهير عبد الحميد، علي أهمية إنشاء المجلس الصحى المصرى للارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تدريب الكادر البشرى وما له من أثر على جودة الخدمات الصحية على الشعب المصري.

ووفقًا لمشروع القانون؛ سيكون المجلس الصحي هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

في حال إنشاءه، سيحل المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016

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اختصاصات المجلس الصحي المصري

ويختص المجلس الصحي المصري، بحسب مشروع القانون، بالآتي:

-وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم.

-وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية. -وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية.

-وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية. -وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة.

-تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.

وكان قد بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، واستعرض النائب أشرف حاتم تقرير لجنة الصحة والذى تضمن العديد من الملاحظات والتعديلات على مشروع قانون الحكومة، فيما انتهى لأهمية مشروع القانون ودوره فى وضع سياسة صحية مختلفة فى مصر خلال الفترة المقبلة، بعد عديد من الإشكاليات التى صاحبت المنظومة على مدار الفترة الماضية فيما تضمنت مناقشات الأعضاء التأكيد على أن ضرورة أن يعالج المجلس ظاهرة هجرة الأطباء من مصر إلى الخارج.