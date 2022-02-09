/678379/النائبة-رواية-مختار-بمناقشات-المجلس-الصحي-ماذا-سيحدث-للطبيب-الذي-لم-يتجاوز-الاختبار

أشادت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بقانون اصدار المجلس الصحي المصري، مؤكدة أن القانون يساهم فى تطوير مستوى التدريب والتأهيل الطبي والصحي للأطباء والفرق الطبية وجميع العاملين في مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى خريجي الكليات الطبية والصحية.

دوت الخليج

قانون اصدار المجلس الصحي المصري

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، لإنشاء المجلس الصحي المصري.

وأوضحت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، أن القانون لم يحدد الضوابط والعقوبات المحددة للأطباء والفرقالصحية والعاملين بكافة التخصصات الطبية اللذين لم يجتازوا الأختبار، لافتة إلى أن القانون يهدف لاجراء اختبارلهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين، وبما يتناسب مع السياسة الصحية للدولة.

وتسائلت النائبة رواية مختار، عضو مجلس النواب، هل يتم منع الأطباء والفرق الطبية والعاملين بجميع التخصصات الطبية والصحية من مزاولة المهنة، فى حالة عد اجتياز الاختبارات التي وضعها المجلس الصحي المصري ؟، مشددة على أهمية اصدار القانون للتأكيد على استيفائهم للتأهيل والتدريب الكافي، لتقديم خدمة صحة عالية الجودة.

وطالبت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمناقشة قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، بضرورة وجود لائحة تنفيذية مناصفة وعادلة لكل اعضاء الفريق الصحي، محذرة من أن عدم وجود لائحة تتناسب مع المنظومة الصحية الجديدة تتسبب فى حدوث صدام بين الفرق الصحية فى الشارع المصري.

وتوجهت النائبة راوية مختار ، عضو مجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير، للدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وكل أعضاء اللجة على الجهد المبذول فى إعداد تقرير قانون إنشاء المجلس الصحي المصري.