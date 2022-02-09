/678382/فتحي-قنديل-نحتاج-إلى-منظومة-التأمين-الصحي-في-قنا

قال النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب إن محافظات التأمين الصحي لم تشمل الصعيد بشكل كافي، نطالب أن تكون قنا في الخطة القادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.

مستشفيات الصعيد

أضاف قنديل خلال مناقشة المشروع إن مستشفى نجح حمادي العام تعرض للهدم من 8 سنوات ولم يتم إعادتها حتى الآن، مشددا على ضرورة تدخل الحكومة في هذا الأمر.

وكانت قبلها قد قالت النائبة هالة أبو السعد: كل ماتم إنجازه سابقا في المنظومة الصحية كبير ومشرف للغاية، ولكن أغلبه من المبادرات الرئاسية فقط، كل وزير يأتي ليلغي ماقام به سابقه في الصحة، نحتاج خطة تنفيذية لجميع الوزارات وتحديدا وزارة الصحة.

أحوال الأطباء

وواصلت أبو السعد: نشكر الوزير خالد عبدالغفار على القانون الحالي، ولكننا نحتاج لتخفيف الضغط على الأطباء وألا نفرض عليهم أعباءا جديدة، ونحتاج أن يدعم البرلمان الأطباء وأن يتم مكافأتهم بعد جهودهم الكبرى.تطوير المنظومة

فيما أكد النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون المجلس الصحى، مشيرا إلى انه خطوة للأمام فى طريق تطوير منظومة الصحة، وأنه لم يعد يتبقى سوى التطبيق الجيد لدور ذلك المجلس، لاسيما ,ان الفترة الماضية لم تكون نتائج التدريب مرضية لنا.