/678383/النائبة-ميرال-جلال-الهويدي-انتظرنا-كثيرا-قانون-المجلس-الصحي-المصري

قالت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المجلس الصحى المصرى:"أنتظرناه كثيرا ولابد من تطبيقه على أرض الواقع بشكل سريع بما يخدم المنظومة الصحية سواء على مستوى الأطقم الطبية أو العاملين بها".

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جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، مؤكدة على أن هذا القانون من شأنه أن يخدم التنمية المستدامة فى الشارع المصرى ويدعم جهود النهضة بالملف الصحى.

ولفتت النائبة ميرال جلال الهريدى إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يخدم جهود القيادة السياسية نحو التغلب على إشكاليات المرحلة الماضية بالمنظومة الصحية، موجه الشكر أيضا لجهود التطوير فى المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف المحافظات المصرية، مؤكدا على أن ما يحدث جزء هام من تطوير المنظومة من أجل الأفضل والأحسن لصالح المواطن المصرى.

النائبة ميرال جلال الهويدي :انتظرنا كثيرا قانون المجلس الصحي المصري

من جانبه قال فتحي قنديل عضو مجلس النواب إن محافظات التأمين الصحي لم تشمل الصعيد بشكل كافي، نطالب أن تكون قنا في الخطة القادمة، متابعا: مستشفى نجح حمادي العام تعرض للهدم من 8 سنوات ولم يتم إعادتها حتى الآن، مشددا على ضرورة تدخل الحكومة في هذا الأمر.

فيما قالت النائبة هالة أبو السعد: كل ماتم إنجازه سابقا في المنظومة الصحية كبير ومشرف للغاية، ولكن أغلبه من المبادرات الرئاسية فقط، كل وزير يأتي ليلغي ماقام به سابقه في الصحة، نحتاج خطة تنفيذية لجميع الوزارات وتحديدا وزارة الصحة.

النائبة ميرال جلال الهويدي :انتظرنا كثيرا قانون المجلس الصحي المصري

وتابعت: نشكر الوزير خالد عبدالغفار على القانون الحالي، ولكننا نحتاج لتخفيف الضغط على الأطباء وألا نفرض عليهم أعباءا جديدة، ونحتاج أن يدعم البرلمان الأطباء وأن يتم مكافأتهم بعد جهودهم الكبرى.