/678387/بتهمة-الاتجار-في-البشر-20-فبراير-أولى-جلسات-محاكمة-محمد-الأمين

دوت الخليج

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر في وقت سابق بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر، وهنّ سبع فتيات أطفال، لهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة 13 شاهدًا، الى جانب إقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، مع ما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

قيام المتهم ب إيواء الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام

التحقيقات الخاصة بتفاصيل الواقعة كانت قد انتهت إلى قيام المتهم ب إيواء الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطئة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي

شهادة الشهود الثلاثة عشر تنوعت ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، إلى جانب ما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والإخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة ( أطفال مفقودة ) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تفاصيل التعدي عليهن من المتهم

وأكدت الفتيات المجني عليهنَّ تفاصيل التعدي عليهن من المتهم، كما أسفر فحص هاتف المتهم عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم ( مدير صفحة أطفال مفقودة ) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه. كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من إخصائي وزارة التضامن أثبتت أيضا معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.