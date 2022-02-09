/678388/النائب-أحمد-خيرالله-بمناقشات-قانون-المجلس-الصحي-عدم-التنسيق-هيكون-كارثة

قال النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن الإشكالية الكبري التي تخوفنا من إنشاء المجلس الصحي المصري هي عدم التنسيق، لافتا إلي أن عدم وجود لائحة تنفيذية مميزة للمجلس يعني فشل مجلس قبل أن يبدأ.

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جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة والتي تشهد مناقشة مشروع قانون المجلس الصحي المصري.

وأضاف خيرالله: لكننا سعداء بمشروع القانون، ولكن عدم التنسيق يعد كارثة، وهناك عدة إجراءات لابد من اتخاذها حتي نري المجلس الصحي المصري بصورته التي نريدها، وذلك من خلال التنسيق، والمشكلة ليست في المستحيل الذي نتماه ولكن في الممكن الذي ضيعناه، لذلك لابد أن يكون هناك لائحة تنفيذية وتنسيق.

قانون المجلس الصحي المصري

وكانت قد بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المجلس الصحي المصري.

أسباب دفعت لإصدار قانون المجلس الصحي المصري

-ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس صحي مصري يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

- تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

- تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.

- يمنح المجلس شهادة البورد المصري للتخصصات المختلفة لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي الموحد لكل تخصص الذي يضعه المجلس المؤهل للحصول على الشهادة المعتمدة.

هذا ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، المقدم من الحكومة، وسط حضور من ممثلي الحكومة.

وجاءت الموافقة علي مشروع القانون بعد إجراء تعديلات ببعض المواد.