قصة نجاح ” الأميرتان” نموذج لتشغيل المرأة بسوهاج من بوابة التدريب الفندقي

استمراراً لقصص نجاح التدريبات المهنية التي توفرها وزارة القوي العاملة من خلال الدورات التدريبية المتعددة التي تنفذها من خلال 38 مركز ثابت، فضلا عن 27 وحدة متنقلة تابعة لها علي المحافظات ..

قصة نجاح لفتاتين من من خريجات الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بالكوثر بسوهاج، تم تعيينهم في منتجع وفندق هيلتون الأقصر فور تخرجهم في المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" ، وتنفذ المشروع وزارة القوي العاملة ضمن مبادرة "مهارتك أساس مهنتك" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وهيلتون الأقصر، فضلا عن قيامهم بتوفير فرص عمل للشباب خريجي الدورة الأولى من أبناء المحافظة ..