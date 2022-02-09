النائبة سكينه سلامة بمناقشات المجلس الصحي: «الأطباء محتاجين نظام تدريبي مميز..والماديات مش في الأولويات»

/678396/النائبة-سكينه-سلامة-بمناقشات-المجلس-الصحي-الأطباء-محتاجين-نظام-تدريبي-مميزوالماديات-مش-في-الأولويات

أعلنت النائبة سكينة سلامة،عضو مجلس النواب، موافقتها المبدئية على مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري،مؤكدة أن القانون جاء ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للاطباء، إضافة إلى تنظيم ورفع المستوي التنظيمي والطبي للفرق الطبية والعاملين بكل التخصصات الطبية والصحية.

دوت الخليج

قانون إنشاء المجلس الصحي المصري

جاء هذا خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة اصدار قانون انشاء المجلس الصحي المصري.

وأوضحت النائبة سكينة سلامة، أن أهداف الهيئة المصرية للتدريب الإلزمي تتفق مع أهداف المجلس الصحي المصري، المتمثلة فى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والفرق الطبية العاملين في مختلف التخصصات الطبية وخريجي الكليات الطبية والصحية، فضلا عن اجراء اختبارلهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة فى الدولة، بما يتفق مع السياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

الفرق الطبية

وقالت سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، أن القانون يهدف لتخريج طبيب مؤهل لتقديم خدمة طبية على جودة عالية، فضلا عن جعل الطبيب اكثر امانا للمريض، وتقليقل الاخطاء الطبية، مؤكدة أن مشروع القانون يحقق رغبات ويلبي طموحات الفرق الطبية والعاملين بالتخصصات الصحية فى مصر.

واضافت سكينة سلامة، “ قمت بعمل استبيان مع عدد من الاطباء والفرق الطبية للوقوف على المشكلات لتي تواجههم، واللذين أكدو على أهمية وجود نظام تدريبي محترم،مؤكدين أن الماديات آخر أولوياتهم، وأنهم يلجأون للسفر للخارج للتدريب والحصول على خبرة يمكن من خلالها تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

وطالبت سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بضرورة وجود لائحة تنفيذية على جودة عالية، تتلاشي أخطاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، حتي لا يعتبر إنشاء المجلس الصحي المصري، تغيير فى المسميات فقط.

وتوجهت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العليم، القائم بأعمال وزير لصحة، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة على حسن إعداد تقرير بشان مشروع قانون انشاء المجلس الصحي المصري.