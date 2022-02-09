/678402/توجيه- الاسئلة-للوزير-ممنوع--المستشار-جبالي-يطالب-النواب-بالحفاظ-علي-الوقت

طالب المستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب ، أعضاء المجلس بعدم توجيه أسئلة لوزير الصحة خلال مناقشة مشروع قانون المجلس الصحي المصري من حيث المبدأ وذلك حفاظا على الوقت.

نقاشات ثرية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.

وحذر رئيس مجلس النواب ن أعضاء المجلس من إهدار الوقت : قائلا تضيعون الوقت بأنفسكم .. يجب الالتزام بعدم توجيه اسئلة للوزير غلا بعد مناقشة مواد القانون بعد الموافقة عليه.

موافقة مبدئية

وكان قد أعلن مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، وذلك خلال ترأس المستشار الدكتور حنفى جبالى لوقائع الجلسة العامة اليوم.

وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون أن المادة 18 من الدستور نصت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل"

ولفت التقرير ان مصر تخطو خطوات سريعة في مجال الصحة العامة نالت بها اشادات دول العالم والمنظمات الدولية، وكان ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية التي اطلقها رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة كان من نتائجها إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه مع تطوير القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي المهني في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، حتى تواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية وبهدف العمل على وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبي طموحات العاملين في المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم".