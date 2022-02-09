/678410/محمود-الخطيب-يجتمع-مع-لاعبي-النادي-الأهلي-بالإمارات-تفاصيل

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالجتماع مع لاعبي الأهلي، حيث يطالبهم بضرورة غلق صفحة مباراة بالميراس أمس والتركيز في المباراة القادمة والفوز بالميدالية البرونزية لإسعاد جماهير القلعة الحمراس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عبدالحفيظ:” إن محمود الخطيب حرص على الاجتماع مع اللاعبين لتحفيزهم والتأكيد على دعمه لهم قبل المباراة المقبلة للفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 10 – يلعب الأهلي ضد مصر للمقاصة يوم 22 من فبراير الجاري، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 11 – يلعب الأهلي ضد فاركو يوم 1 من مارس، على استاد الإسكندرية.

ويعود الأهلي لمواجهة بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة يوم 8 من مارس.

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

الجولة 17 – يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم 30 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الأهلي أمام فيوتشر في آخر مبارياته بالدوري

وبدأ الأهلي بشكل قوي وهدد مرمى فيوتشر في أكثر من كرة، بعدما سجل محمد شريف الهدف الوحيد خلال مجريا الشوط الأول في الدقيقة الثالثة بعد مراوغة مميزة من أحمد عبد القادر ليضع الكرة لشريف بشكل مميز.

وبدأ فيوتشر أن يبادل النادي الأهلي الهجمات وأضاع أكثر من كرة كان من الممكن أن يسجل من خلالها، أخطرهم فرصة محمد فاروق التي سبق فيها الشناوي وكانت ستسكن الشباك لولا تألق فيها حمدي فتحي وشتت الكرة.