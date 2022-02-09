/678414/وكيل-البرلمان-يوجه-تساؤلات-للحكومة-بشأن-قانون-المجلس-الصحى

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أهمية مشروع قانون المجلس الصحى المعروض على البرلمان، فى تحسين منظومة الصحة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.

ووجه أبو العينين، عدة تساؤلات بشأن مشروع القانون، منها ما يتعلق بآلية الاشراف على المجلس وجودة التدريب وكذلك بشأن التعليم قبل التخرج فى الجامعات، ومدى وجود وسجل يدون فيه برامج التدريب التى يلحق بها أعضاء الفرق الطبية

وكيل البرلمان يوجه تساؤلات للحكومة بشأن قانون المجلس الصحى

وتابع وكيل البرلمان، فى توجيه التساؤلات، قائلا، ماذا عن خطوات التقدم بالشكوى، هل ستكون لنقابة الأأطباء أم لوزارة الصحة أم للمجلس الصحى.

وتساءل عن العلاقة الجديدة بين تلك الجهات قبل وبعد انشاء المجلس الصحى، ومصير الشهادات الاكاديمية والبورد المصرى

وأكد ضرورة وجود توضيح وردور على تلك التساؤلات، بحيث نكون امام منظومة من السياسات التى تنظم العمل فى ذلك القطاع.

قانون المجلس الصحي

مشروع القانون الذي يناقشه النواب، يتضمن إنشاء المجلس الصحي هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

في حال إنشاءه، سيحل المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016