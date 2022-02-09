/678417/مفاجأة-انخفاض-أسعار-بورصة-الدواجن-في-مصر-اليوم-الاربعاء-3-جنيهات

شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم الاربعاء انخفاضاً ملحوظاً ، حيث تراوحت الاسعار بين 29 و30 جنيهًا للكيلو جرام داخل المزرعة، وحسب يبلغ حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا

دوت الخليج

وحسب شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، يبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن فى السوق المصرية نحو 90 مليار جنيه.

أسعار الدواجن البيضاء

ووفقاً للاسعار المعلنة فقد شعدت أسعار الدواجن البيضاء تراجعاً إلى 33 و35 جنيهًا للكيلو، حسب المنطقة، فيما يسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن البيضاء نحو 1.4 مليار دجاجة، وذلك بعد ان الحكومة إستراتيجية موسعة لتنمية قطاع الثروة الداجنة حيث تضمنت الاستراتيجية الحكومية تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

الإستراتيجية الحكومية في هذا الاطار تشمل العديد من المشروعات الجديدة ، منها مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

بورصة منير السقا

أسعار الدواجن داخل مؤشرات بورصة منير السقا كانت قد انخفضت إلى 30 جنيهًا للدواجن البيضاء، كما تراجعت أسعار الساسو جنيهان لتسجل 38 جنيهًا، فيما سجل حجم إنتاج مصر من الدواجن البيضاء نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، حيث تراوح سعر كيلو البانيه من 73 إلى75 جنيهًا داخل السوق المحلية.

اللحوم البيضاء

شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية كانت قد أكدت في تقرير لها إن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً، فيما تراوحت أسعار الدجاج البلدى بين 42 و44 جنيهًا للكيلو للمستهلك، ووصلت أسعار الدواجن الساسو 43 جنيهًا للكيلو.

الثروة الداجنة

وحول أسعار الكتاكيت اليوم الاربعاء فوصلت إلى 10 و12 جنيها، وتشمل صادرات الثروة الداجنة ومجزئاتها ومصنعات الدواجن نصف المطهية والمطهية، والسوسيس والبرجر وغيرها، وكذلك بيض المائدة والبيض المخصب.

أما عن إنتاج البيض فيصل سنوياً نحو 13 مليار بيضة سنويا، بينما سجل سعر كيلو الأوراك نحو 36 جنيهًا.

أسعار الديوك الرومي

أما أسعار الرومى فقد تراوحت بين 50 و65 جنيها للكيلو داخل السوق المحلية، ويعمل بهذا القطاع نحو 60 ألف منشأة، من بينها 20 شركة حسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن، كما يعمل أكثر من 2.5 مليون عامل، بالقطاع وفقا لوزارة الزراعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعتمد فيه مصر على استيراد الرومى، بسبب محدودية الإنتاج المحلى والذي لا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، حيث يتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.