/678419/النائبة-ألفت-المنزلاوى-بمناقشات-قانون-المجلس-الصحى-يدعم-الجيش-الأبيض-بقوة

أعلنت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، موافقتها علي مشروع قانون المجلس الصحي المصري، موجهة الشكر للجنة الصحة علي إعدادها التقرير الخاص بمشروع قانون المجلس الصحي المصري.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة قانون المجلس الصحي المصري.

وأكدت المزلاوي، أن القانون يلبي الحاجة الملحة لإصلاح المنظومة الصحية وتأسيس كيان فعال ومستدام للقطاع الصحي، مضيفة: مصر اتخذت خطوات سريعة في مجال الصحة العامة نتيجة المبادرات الي أطلقها الرئيس السيسي والتي من أهمها منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بتطوير منظومة التعليم الطبي المعهني في إطار استراتجية التنمية المستدامة، حتي تتواكب وتتنافس مع المنظومة الصحية الدولية.

ألفت المنزلاوى: القانون يلبي الحاجة الملحة لإصلاح المنظومة الصحية

وتابعت عضو مجلس النواب: حرصا من الدولة علي تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري والتي تبدأ من خلال اتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي، الأمر الذي يستلزم وجود المجلس الصحي المصري، لرفع مستوي العلمي للأطباء واعتماد البرامج العلمية والمهنية للأطباء.

قانون المجلس الصحي

قانون المجلس الصحي، يتضمن إنشاء المجلس الصحي هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

في حال إنشاءه، سيحل المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016