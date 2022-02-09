نتائج الأزهر| رابط بوابة الأزهر الالكترونية لنتائج الشهادة الابتدائية 2022

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أظهرت نتائج محركات البحث على الانترنت لليوم الثالث على التوالي، اهتماما كبيرا من قبل طلاب التعليم الأزهري للبحث عن رابط بوابة الأزهر الالكترونية لنتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد ينشر " دوت الخليج" رابط بوابة الأزهر الالكترونية لنتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 من هنا، كما يعرض طريقة الحصول على النتائج.

رابط بوابة الأزهر الالكترونية لنتائج الشهادة الابتدائية 2022

ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 من جميع المحافظات على موقع بوابة الأزهر الإلكترنية عبر هذا الرابط، حيث ستظر لك قائمة يدون بها بيانات الطالب وهي الرقم القومي للطالب والمكون من 14 رقم، ورقم الجلوس ثم نضغط استعلام أو بحث.

كيفية الحصول على النتائج من خلال رابط بوابة الأزهر الالكترونية لنتائج الشهادة الابتدائية 2022

بمجرد فتح الرابط ستجد بخلاف قوائم إدخال البيانات عبارة مكتوب بها " هذه النتيجة استرشادية ولا يعتد بها وللتأكد منها يرجى الرجوع للمعهد".

وكانت المعاهد الأزهرية قد كشفت الاثنين الماضي أن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 ستظهر خلال الساعات المقبلة، مما جعلها تتصدر محركات البحث على مدار ثلاثة أيام.

ومن المؤكد أنه إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الأزهرية يأتي فور انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بجميع المعاهد الأزهرية، ثم اعتماد النتيجة من جميع رؤساء القطاعات بعدها ترفع إلى وكيل مشيخة الأزهر لاعتمادها ثم بعدها يتم رفعها على بوابة الأزهر الإلكترونية، وتفعيل الرابط حتى يستطيع لبطلاب وأوليائهم الحصول على النتيجة بسهولة وهو ما حدث الان.

وكانت امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري قد تمت في الفترة من 16 وحتى 22 يناير 2022، وسط اجراءات احترازية مشددة لحماية التلاميذ من الاصابة بمتحور أوميكرون بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

فيما أجريت امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية في الفترة من 16 إلى 23 يناير الماضي، أيضا وسط إجراءات احترازية مشددة، تم خلالها مراعاة المسافة بين الطلاب خلال تأدية الامتحان، والحرص على تعقيم اللجان أول بأول حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين.

موعد انتهاء إجازة نصف العام بالمعاهد الأزهرية

وكان المجلس الأعلى للأزهر الشريف قد أعلن خريطة الدراسة بالعام الدراسي 2021-2022 وجاء على خلفيتها انتهاء الامتحانات بجميع المعاهد الأزهرية في 3 فبراير 2022 وبدء إجازة نصف العام في 5 فبراير لمدة أسبوعين تنتهي الخميس 17 فبراير لتستأنف الدراسة بالترم الثاني يوم السبت 19 فبراير.