الآن.. لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الشهادة الإعدادية 2022.. بالتفاصيل

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" لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الشهادة الإعدادية 2022" تصدرت هذه العبارة اليوم الأربعاء، محركات البحث على الانترنت، مع بدء إعلان نتائج شهادات المعاهد الأزهرية للترم الأول 2022، وحرص الطلاب وأولياء الأمور على الاطئنان على النتائج.

دوت الخليج

وتلبية لرغبة الطلاب وأولياء الأمور ينشر " دوت الخليج" لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الشهادة الإعدادية 2022 من هنا ، كما يعرض طريقة الحصول على النتائج.

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الشهادة الإعدادية 2022

ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 من جميع المحافظات على موقع بوابة الأزهر الإلكترنية عبر هذا الرابط، حيث ستظر لك قائمة يدون بها بيانات الطالب وهي الرقم القومي للطالب والمكون من 14 رقم، ورقم الجلوس ثم نضغط استعلام أو بحث.

طريقة الحصول على النتيجة من خلال لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الشهادة الإعدادية 2022

بمجرد فتح الرابط ستجد بخلاف قوائم إدخال البيانات عبارة مكتوب بها " هذه النتيجة استرشادية ولا يعتد بها وللتأكد منها يرجى الرجوع للمعهد".

ومن المؤكد أن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الأزهرية يأتي فور انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بجميع المعاهد الأزهرية، ثم اعتماد النتيجة من جميع رؤساء القطاعات بعدها ترفع إلى وكيل مشيخة الأزهر لاعتمادها ثم بعدها يتم رفعها على بوابة الأزهر الإلكترونية، وتفعيل الرابط حتى يستطيع الطلاب وأوليائهم الحصول على النتيجة بسهولة وهو ما حدث الان.

وكانت المعاهد الأزهرية قد كشفت الاثنين الماضي أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 ستكون متاحة على لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الشهادة الإعدادية 2022 خلال الساعات المقبلة، مما جعلها تتصدر محركات البحث على مدار ثلاثة أيام.

وكانت امتحانات امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية في الفترة من 16 إلى 23 يناير الماضي، أيضا وسط إجراءات احترازية مشددة، تم خلالها مراعاة المسافة بين الطلاب خلال تأدية الامتحان، والحرص على تعقيم اللجان أول بأول حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين.

فيما أجريت امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري في الفترة من 16 وحتى 22 يناير 2022، وسط اجراءات احترازية مشددة لحماية التلاميذ من الاصابة بمتحور أوميكرون بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكان المجلس الأعلى للأزهر الشريف قد أعلن خريطة الدراسة بالعام الدراسي 2021-2022 وجاء على خلفيتها انتهاء الامتحانات بجميع المعاهد الأزهرية في 3 فبراير 2022 وبدء إجازة نصف العام في 5 فبراير لمدة أسبوعين تنتهي الخميس 17 فبراير لتستأنف الدراسة بالترم الثاني يوم السبت 19 فبراير.