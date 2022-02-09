بعد مد المهلة.. الداخلية تواصل المرحلة 21 من كلنا واحد

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الداخلية إطلاق المرحلة الـ21 من مبادرة "كلنا واحد "لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.





وتوفر المبادرة كل مستلزمات الأسرة من سلع غذائية "استراتيجية، أساسية" – سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس – مفروشات - أدوات كهربائية – مستلزمات إضاءة – مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eg، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

يأتى ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كل أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.