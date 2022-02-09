جدة - نرمين السيد - حذرت منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، من الانخداع فى ارتفاع درجات الحرارة وتخفيف الملابس، مؤكدة وجود انخفاض شديد فى الحرارة، حيث تتراجع 4 درجات.





وقالت فى تصريحات صحفية، إن هناك تغيرات فى حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، ويعود سقوط أمطار على أنحاء متفرقة من البلاد بالإضافة إلى نشاط الرياح التى تصل لـ50 كيلو مترا. من جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات المقبلة. وأوضحت الأرصاد فى بيان على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن اليوم يشهد ظهور وتكاثر السحب على شمال البلاد وتساقط لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومع التقدم فى الوقت تتقدم للداخل وتزداد حدتها. كما يوجد نشاط للرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير يصل الى 5 أمتار مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. درجات الحرارة المتوقعة العظمى الصغرى القاهرة 18 10 الإسكندرية 16 11 وادى النطرون 18 11 طنطا 17 10 شبين الكوم 22 11 دمنهور 17 10 بلطيم 16 11 مطروح 16 10 السلوم 17 10 سيوة 19 09 بورسعيد 17 11 دمياط 18 11 الزقازيق 18 11 المنصورة 21 10 الاسماعيلية 18 10 السويس 19 12 العريش 17 10 رفح 21 10 رأس سدر 19 10 نخل 19 03 نويبع 21 15 طابا 21 13 كاترين 15 00 الطور 22 10 شرم الشيخ 25 14 الغردقة 24 13 مرسى علم 23 12 الفيوم 18 09 بنى سويف 19 08 المنيا 19 06 أسيوط 19 07 سوهاج 20 08 قنا 23 08 الأقصر 24 08 أسوان 25 09 إدفو 25 09 أبو سمبل 25 09 الوادى الجديد 24 07 شلاتين 26 13 أبو رماد 25 13 حلايب 23 14

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سرعة الرياح 50 كم.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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