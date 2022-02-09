محافظ الجيزة يطمئن على الخدمات الصحية بمستشفى أبو النمرس (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، مستشفى أبو النمرس المركزى للوقوف على مستوى الخدمه المقدمة للمواطنين وذلك فى إطار المتابعات الدورية للقطاع الصحى لضمان انتظام العمل بالمستشفيات.





وحرص محافظ الجيزة على تفقد مركز تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمستشفى أبو النمرس للاطمئنان على مدى اقبال المواطنين لتلقى التطعيم حرصآ على سلامتهم حيث تابع عملية تسجيل الحالات المتلقية للقاح للتأكد من عدم وجود معوقات قد تواجه المواطنين خلال التسجيل لتحقيق أقصى أستفادة لهم.

كما شملت جولة المحافظ تفقد أقسام الاستقبال والطوارى وحجرة الحالات الحرجه والـ"بى سى ار"، بالإضافة إلى قسم الحضانات والذى تم إنشاءه حديثا وتدعيمه بـ6 حضانات وكذا الموقف الأنشائى لدور الرعاية.

كما حرص المحافظ على الاستماع الى المرضى للتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وعدم وجود أية معوقات قد تواجههم، موجها مدير مديرية الشؤون الصحية بتحويل أحدى الحالات الخاصة من ذوى الاحتياجات الخاصة إلى معهد الصم والبكم لتلقيها الرعاية الطبية اللازمة.

رافق المحافظ خلال جولته السيد إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤون الصحية، واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.