ضمن «حياة كريمة».. مساعدات مالية للعرائس اليتيمات بالفيوم (صور)

جدة - نرمين السيد - سلم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، مساعدات مالية لـ 10 عرائس يتيمات، غير قادرات مقبلات على الزواج، وعقود ماشية للأسر الأولى بالرعاية، بتكلفة 525 ألف جنيه، وذلك بمركز التعليم المدنى بقرية شكشوك وبالتنسيق مع جمعية الأورمان.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، وإيمان ذكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواى، وضياء أنور مدير جمعية الأورمان بالفيوم، وممدوح محرم مدير المشروعات بالجمعية.

ووجه محافظ الفيوم فى كلمته التهنئة للعرائس، والشكر لمسؤولى جمعية الأورمان، لما تقدمه الجمعية من خدمات للأسر الأولى بالرعاية ومد يد العون للأهالى فى ظل الظروف والتحديات، معربا عن أمله فى التوسع من خلال التعاون البناء والمثمر بين المحافظة ممثله فى مديرية التضامن الاجتماعى، ومنظمات المجتمع المدنى لخدمة مواطنى القرى والنجوع.

وأكد المحافظ توظيف كل إمكانيات مؤسسات المجتمع المدنى بشكل ايجابى والتحرك من خلال منظومة متكاملة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تعمل لمساندة الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر إحتياجا، لافتا الى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى شملت فى مرحلتها الأولى قرى مركزى اطسا ويوسف الصديق، وجار الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة بقرى مركزى الفيوم وطاميه، ويجرى الترتيب لإدراج قرى ابشواى وسنورس بالمرحلة الثالثة، كما يجرى حاليا تنفيذ مشروعات بنية أساسية من خلال الخطة الإستثمارية، والقرض الأوروبى، لتوفير خدمات الصرف الصحى والعمل على تنمية بحيرة قارون بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما شدد المحافظ على المستفيدين بمشروع رؤوس بالماشية بالمحافظة عليه، والعمل على تنميته، موجها مسئولى الطب البيطرى بمتابعة هذه المشروعات وتوفير كافة أوجه الرعاية لها.

وأشار مدير جمعية الأورمان بالفيوم، أن المساعدات المالية للعرائس اليتيمات غير القادرات تبلغ 7500 جنية لكل عروسة، وكذلك تسليم 15 مشروعا رأس ماشية عشار شاملة التأمين عليها، بالإضافة الى تقديم مبلغ 600 جنيه مقابل تغذية لمشروع الماشية على الأسر المستحقة.

وأضاف أن الجمعية رصدت 100 طن لحوم، وتم إعداد خطة بالتنسيق مع المحافظة لتوزيعها على المستحقين، مشيرا إلى أنه تم توزيع 50 طنا منها حتى الأن، كما تم توفير 10 آلاف بطانية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن توفير 7 آلاف كرتونة مواد غذائية استعدادا لتوزيعها خلال شهر رمضان المقبل، لافتا إلى أنه تم تركيب وصلات مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية لـ1500 حالة خلال شهرى يناير وفبراير الجارى، من خلال برتوكول التعاون المبرم بين الجمعية وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى بقيمة 20 مليون جنيه، مؤكدا أنه جار التنسيق لزيادة المبلغ إلى 50 مليون جنيه لزيادة عدد المستفيدين بالمحافظة.