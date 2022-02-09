محمد أبو جبل يكشف حقيقة طلاق الأميرة سمارة

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علق محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، على الأخبار التي تناولتها المواقع والسوشيال ميديا في الفترة السابقة، حول إنفصالة هو وزوجته في الأيام الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شارك محمد أبو جبل مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، والتي قدم فيها أداء رجولي وقوي في حراسة المرمى، بعد إصابة محمد الشناوي في دور ثمن النهائي.

بيان زوجة محمد أبو جبل

ونفى حارس مرمى نادي الزمالك محمد أبو جبل، الشائعات المتداولة حول انفصاله عن زوجته الجزائرية الأميرة سمارة، بعدما ألغى متابعتها على مواقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، وحذف كل صورها معه من على حسابه، وهو ما فعلته سمارة أيضًا.

قالت سمارة في بيان أصدره الزوجان اليوم الثلاثاء إنها مصدومة من تلك الشائعات، والرسائل التي تلقتها بشأن ذلك الأمر، مؤكدة أن الخلاف بينهما أمر طبيعي ويحدث بين أي زوجين، ولكنه ليس طلاقًا كما أشيع، مستنكرة كم الأخبار الزائفة التي تم نشرها حول ذلك الأمر، والاهتمام المبالغ بنبأ انفصالهما وأسبابه.

محمد أبو جبل يعلق على أخبار طلاق زوجته

من جانبه، صرح محمد أبو جبل بأنه لم يشر من قريب أو بعيد بحدوث الانفصال، لافتًا إلى أن الخلاف بينهما “لم يتعدى الخلافات العائلية البسيطة” على حد تعبيره، مؤكدًا أن “الشعب المصري يكبر المواضيع كعادته" حسبما صرح.

كانت الكثير من الشائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انفصال أبو جبل وسمارة خلال الفترة الماضية، بعدما لاحظ البعض إلغاء كل منهما متابعة الآخر، وحذفهما لصورهما المشتركة، خاصة بعد تألق “أبو جبل” في مباراة مصر والسنغال.

أبو جبل مع عمرو اديب

تحدث محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر الوطني، ونادي الزمالك عن نشأته الازهرية قائلا:"الحمدلله انا ازهري وعندي من الحكايات والقصص الدينيه كتير واهلي راضين عني وبتشرف بالواسطى القرية اللي انا منها".

وتابع اللعب محمد أبو جبل خلال لقاءه على برنامج الحكاية المذاع على فضائية ام بي سي مصر تقديم الإعلامي عمرو اديب، مضيفا:" قمة سعادتي لما اهل البلد بيرحوا لاهلي يباركوا .. وانا مبزهقش فشلت بحاول مرة و2".