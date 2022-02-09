/678422/خناقة-باب-العمارة-تتحول-إلى-استغاثة-واتهامات-على-فيس-بوك

خناقة بين زوجين انتهت بالطلاق وقررت الزوجة البدء في إجراءات التمكين من الشقة لتنجح في الحصول على القرار، الأمر الذي أثار حفيظة طليقها خاصة بعد تمكينها من شقته الموجودة بالعقار ملك عائلته، لتبدأ المناوشات بين الأسرتين.

دوت الخليج

«اعتداء بالضرب والسب»، اتهامات وجهتها والدة الفتاة لطليق ابنتها بعد المناوشات التي بدأت بين الأسرتين لتقرر الإبنة تحرير محضر اعتداء عليها داخل شقتها وتخرج الأم والإبنة في مقطع فيديو على "فيس بوك" للاستغاثة. مقطع فيديو متداول عبر صفحات "فيس بوك" لسيدة في العقد الخامس من عمرها ومقيمة بالدقهلية تستغيث بالأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لإنقاذها من طليق ابنتها وعائلته، واتهمته باقتحام شقة ابنتها وتحطيم محتوياتها بالكامل.

فيديو الاستغاثة

وتابعت الأم خلال مقطع الفيديو المنتشر أن طليق ابنتها يستعين بعائلته لفرض السيطرة عليهم واحتجازهم داخل العقار المقيمين به وإرهابهم وأنها تعرضت للسب والضرب، بعد أن تمكنت الإبنة من الحصول على قرار تمكين من شقة الزوجية داخل العقار.

الداخلية ترصد الفيديو

أجهزة الأمن رصدت استغاثات الأم المكلومة وبدأت في إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على حقيقتها، حيث تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بقسم شرطة نبروه التابع لمديرية أمن الدقهلية. وتبين أن محرر المحضر هو أحد المحامين وكيلًا عن ابنة السيدة في مقطع الفيديو، تتهم فيه طليقها وشقيقه ووالدتهما لقيامهما بغلق باب العقار، كما اتهمتهم باحتجازها وإحداث تلفيات بشقتها والتعدي عليها بالسب والقذف.

القبض على المتهم

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تواصلت مع السيدة وابنتها وبتقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن في القبض على المتهم في الواقعة محل البلاغ. وأنكر طليق الشاكية التهنم الموجهة إليه واتهمها بالسب والقذف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة، واستدعاء المشكو في حقهما الثاني والثالثة.