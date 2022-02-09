/678424/بسمة-وهبة-بعد-تهنئة-شيرين-وحسام-حبيب-بالعودة-أنا-معرفش-حاجة-وكنت-متوقعة-أنهم-هيرجعوا

خرجت صباح اليوم الإعلامية بسمة وهبة كأول المهنئين لشرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد أنتشار إشاعة عن عودتهما لبعضهما، من خلال نشرها صورة لهما عبر الحساب الرسمي لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

دوت الخليج يرصد رد بسمة وهبة على إشاعة عودة شيرين لحسام حبيب

رد بسمة وهبة عن إشاعة عودة شيرين لحسام حبيب

نشرت الإعلامية بسمة وهبة منذ ساعة واحدة فيديو قامت بتصويره لنفسها من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وقالت فيه: "ماحدش يتواصل معايا من السادة الصحفيين بخصوص رجوع شرين وحسام حبيب.. أنا ماعرفش أي تفاصيل، أنا زيي زي الناس قريت الخبر فباركت لهم ومشاعري الحقيقية طلعت".

وأضافت:"أنا من أوائل الناس اللي تنبأتلهم أنهم هيرجعوا لبعض، وسواء الخبر صحيح أو خاطئ أنا ماعندي تفاصيل".

وعلقت على الفيديو وكتبت:"حقيقه خبر عودة حسام وشيرين عشان محدش يطلب مني تفاصيل اسألوا اللي اعلن الخبر هو يوسف دندش..على حد علمي مدير اعمالها او صديقها لانه هو اللي بلغ الصحافه فانا قريت زيي زي الناس الخبر فباركت".

ردود أفعل الجمهور على فيديو بسمة وهبة

أنهالت التعليقات على فيديو بسمة وهبة بعد تكذيب شيرين عبد الوهاب لخبر عودتها لحسام حبيب زوجها السابق، حيث كتب أحدهم:" اول شي تأكدي من الخبر بعدها نزلي"، وبعدها كتب آخر:"الناس خدت منك الخبر حقيقي لانك المفروض صحفيه و بتبلغي اخبار حقيقيه متاكده منها مش منقوله"، وبعدها قال أحد متابعيها في نفس السياق:" ايه السخافه ديه اعلاميه فحجمك ايه الموضوع التافه اللي ما يهمش حد اللي بتتكلمي في انتو مش شايفين اوجاع الناس ومصائب الناس ارتقو ارتقووو ايه الاعلام السطحي وين الاعلام الهادف".

وفي إطار آخر تمنى العديد من المتابعين عودة شيرين عبد الوهاب لزوجها السابق حسام حبيب، وقال أحدهم:"يا رب يكون الخبر صحيح"، وقال آخر:"ربنا يسعدهم".

تهنيئة بسمة وهبة لشرين وحسام على خبر عودتهم

علقت اللإعلامية بسمة وهبة من خلال حساب بسمة وهبة الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، على خبر عودة حسام حبيب وشرين عبد الوهاب صباح اليوم، من خلال نشرها لصورة الخبر، وقالت: "كنت متأكده انها زوبعه فنجان وكنت متأكده ان الاتنين بيعشقوا بعض ف كنت متأكده انهم حيرجعوا لبعض.. الف مبروك شيرين وحسام".