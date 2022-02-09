جريمة فتاة المنيرة الغربية.. استدرجها عشيقها للحرام فحملت سفاحًا 

/678425/جريمة-فتاة-المنيرة-الغربية-استدرجها-عشيقها-للحرام-فحملت-سفاحا

فتاة في العقد الثالث من عمرها ارتبطت بعلاقة حب مع زميلها في العمل، استمرت لفترة قبل أن يتمكن الشاب من استدراجها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

دوت الخليج

استمرت اللقاءات بين الفتاة والشاب لفترة قبل أن تكتشف الفتاة حملها سفاجًا وحين حاولت إقناع عشيقها بالزواج تهرب منها وقطع علاقته بها تمامًا لتستمر في معاناتها وحيدة.

خطة فتاة المنيرة

مرت الأشهر سريعًا ولا تزال الفتاة تحاول الخلاص من الكابوس الذي تعيشه بحملها سفاحًا مع فشل كل محاولاتها باقناع عشيقها بالزواج منها. الفتاة الثلاثينية وجدت نفسها أمام خيارين إما أن تجهض نفسها أو تتخلص من الطفل لحظة ولادتها بقتله أو تركه في الشارع، وبمحاولات مستميتة فشلت محاولات الفتاة في إجهاض نفسها فقررت أن تنتظر وضع مولودها وتتخلص منه.

ولادة في الحمام

مرت 9 أشهر بالتمام والكمال وبدأت تشعر الفتاة بأعراض الولادة وكانت قد أعدت عدتها مسبقًا وقررت أن تضع مولودها في حمام شقتها التي تقطنها وحدها. عاشت الفتاة معاناة الولادة بمفردها على مدار ساعات لتضع مولودتها داخل الحمام ودون أن يشعر بها أحد. ووسط إرهاق آلام الوضع بدأت الفتاة في التفكير لاتخاذ قرارها بشأن مولودتها.

أزمة النسب والفضيحة

بدأت الفتاة في التفكير في حل للخروج من مأزق نسب الطفلة التي وضعتها قبل دقائق، وهيأ لها شيطانها ارتكاب جريمتها بعد أن أقنعها أن قتل الطفل أفضل حل للخلاص من الفضيحة التي ستطاردها هي وأهلها حال علمهم بحملها وولادتها سفاحًا

واتخذت الفتاة قرارها قبل أن تغطي عورة طفلتها الرضيعة، وقررت إلقاء مولودتها من شرفة منزلها خاصة أنها تعيش في شارع جانبي ولن يكتشف أحد جريمتها وستتخلص من الكابوس الذي عاشته على مدار أشهر.

وتوجهت الفتاة حاملة طفلتها العارية وألقت بها من شرفة منزلها إلى الشارع، لتتنفس الصعداء.

طفلة حديثة الولادة

فوجئ أهالي أحد شوارع المنيرة الغربية التابعة لحي العمرانية في محافظة الجيزة، بجثة طفلة حديثة الولادة ملقاة أسفل أحد العقارات فقاموابإبلاغ الشرطة التي حضرت سريعًا إلى موقع البلاغ وبدأت في التحري حول الواقعة.

كاميرات المراقبة كشفت تفاصيل الجريمة حيث ظهرت الطفلة لحظة سقوطها من أعلى ليبدأ ضباط المباحث في فحص الشقق ليكتشفوا مرتكبة الواقعة، وبمواجهتها أقرت الفتاة بجريمتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.