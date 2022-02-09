النائب عمرو درويش: الحكومة تأخرت كثيرا بمشروع قانون المجلس الصحى المصرى "هيرفع كفاءة الأطباء"..فيديو

/678427/النائب-عمرو-درويش-الحكومة-تأخرت-كثيرا-بمشروع-قانون-المجلس-الصحى-المصرى-هيرفع-كفاءة-الأطباءفيديو

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون المجلس الصحي يعد خطوة مهمةلتطوير المنظومة الصحية في مصر، لكن الحكومة تأخرت كثيرا.

دوت الخليج

وأضاف درويش، أنه من المهم أن يعمل المجلس الصحي علي تطوير المنظومة الصحية ورفع من كفاءة الأطباء وتزويد الكوادر الطبية بالخبرات، ومن المهم أن يعمل المجلس فعليا ويكون له دور فعال حتي لا يكون مثل المجالس الأخري التي لا تقوم بدورها.

عمرو درويش: الحكومة تأخرت كثيرا بمشروع قانون المجلس الصحى المصرى

وأكد درويش، علي ضروروة أن يكون هناك حالة من الارتقاء بالمفهوم الصحي في مصر، بحيث لا نجد مستشفيات غير مجهزة أو كوادر طبية، و أن يكون هناك منظومة صحية متكاملة حتي تتوافق مع الجمهورية الجديدة، مشددا علي عدم وجود لجان داخل هذه المجلس تستنزف الموازنة الخاصة بالمجلس .

قانون المجلس الصحي

مشروع قانون المجلس الصحي المصري ينص علي وجود هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

في حال إنشاءه، سيحل المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016

ويختص المجلس الصحي المصري بعدة أمور، منها ما يلي:

-وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم.

-وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية. -وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية.

-وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية. -وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة.

-تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.