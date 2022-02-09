/678428/الزراعة-اعتماد-12-منشأة-مصرية-جديدة-لتصدير-الأسماك-إلى-روسيا

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاربعاء، أنه تم اعتماد عدد 12 منشأة جديدة لتصدير الأسماك والقشريات الي دول الاتحاد الأوراسي والذي يضم في عضويته روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان.

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وأضاف أنه بذلك يصبح اجمالي عدد المنشآت المصرية المعتمدة لتصدير الأسماك للاتحاد الاوراسي 20 منشأة مصرية لتصدير الاسماك وكان القصير قد تلقى من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا أعده د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول الجهود التي بذلتها.

الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري

الهيئة ومفاوضاتها مع الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري علي مدار العامين السابقين. وافاد التقرير أن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية المبذولة لفتح السوق الروسية امام الصادرات المصرية من المنتجات ذات الأصل الحيواني قد كللت بالآتي : - ‏1- تم اعتماد عدد 16 منشأة مصرية لتصدير الألبان ومنتجاتها الي دول الاتحاد الأوراسي . - ‏2- تم اعتماد عدد 12 منشأة مصرية لتصدير منتجات البروتين والدهون الي دول الاتحاد الأوراسي. - ‏3- تم اعتماد عدد 20 منشأة مصرية لتصدير اسماك الي دول الاتحاد الأوراسي . وزير الزراعة وجه الشكر الى جميع الهيئات التابعة للوزارة التي ساهمت في تحقيق هذا الانجاز كما أشاد بجهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية والعاملين فيها على جهدهم المتميز في سبيل فتح أسواق دولية أمام المنتجات المصرية ذات الأصل الحيواني وكذلك جهودهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وحمايتها من الأمراض والأوبئة