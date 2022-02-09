النائب محمد الحسينى بمناقشات المجلس الصحى: تأهيل العنصرالبشرى خطوة مهمة«فيديو»

/678429/النائب-محمد-الحسينى-بمناقشات-المجلس-الصحى-تأهيل-العنصرالبشرى-خطوة-مهمةفيديو

وافق النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على اصدار مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، من حيث المبدأ، مؤكدا أن القانون يهدف لتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والفرق الطبية العاملين في كافة التخصصات الطبية وخريجي الكليات الطبية والصحية، مما يساهم فى تقديم خدمة طبية بجودة عالية تليق بالمواطنين فى الجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

تعليق النائب محمد الحسيني على انشاء المجلس الصحي المصري

جاء هذا خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقش اصدار قانون المجلس الصحي المصري.

وثمن النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اهتمام القانون بالتأهيل الكاف اجراء اختبارلهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

وأشار النائب محمد الحسيني، إلى أن القانون يوضح اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالقطاع الصحي والسياسة الصحية العامة للدولة، من خلال إصدار تشريعات يمكن تطبيقها على أرض الواقع فى الجمهورية الجديدة، التي تسعي للحفاظ على صحة المواطنين وتوفير حياة كريمة وخدمة صحية جيدة مقدمة للمواطنين، مشيرا إلى المبادرات الرئاسية التي أطلقت برعاية الرئيس السيسي كمبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرات الحفاظ على صحة المرأة.

وطالب النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل اللائحة التنفيذية لمشروع القانون على ارض الواقع بما يتفق مع السياسة الصحية لدولة، لافتا إلى ضرورة الاهتمام برفع مرتبات الاطباء والفرق الطبية والعاملين بالتخصصات الطبية المختلفة، مضيفا “ ان مستشفي بولاق الدكرور سيتم ادراجها للعمل وفق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبجودة عالية تسهم فى تقديم خدمة ورعاية صحية جيدة لأهالي بولاق الدكرور.