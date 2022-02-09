/678430/النائبة-مرثا-محروس-بمناقشات-قانون-المجلس-الصحىيترجم-إرادة-الدولة-بملف-التدريب-فيديو-وصور

تحدثت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن مشروع قانون الحكومة المقدم لإنشاء المجلس الصحى المصرى، مؤكدة على أنه من شأنه أن يكون له دور فعال فى وضع استراتيجية وطنية تعالج أزمة هجرة الأطباء المصريين للخارج.

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جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، مؤكدا على أن هذا المشروع يترجم إرادة الدولة المصرية بشأن فلسفة التدريب والتأهيل وأهميتها بواقع الحياة وبكل المجالات المصرية وخاصة على مستوى المنظومة الصحية حيث العاملين بها والأطقم الطبيبة الذين بذلوا جهود كبيرة من أجل مواجهة أزمة كورونا خلال الفترة الأخيرة.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى ضرورة أن يكون من أولويات المجلس سد الفجوة الكبيرة الخاصة باحتياجات الأطباء فى مصر والتى سيكون من خلالها القضاء على ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، مشيرا إلى أن التحديات كبيرة ولكن إرادة الدولة المصرية بملف التأهيل والتدريب من خلالها سنكون أمام كوادر مؤهلة تقوم بدورها الفعال من أجل الدولة المصرية.

النائبة مرثا محروس بمناقشات قانون المجلس الصحى:«يُترجم إرادة الدولة بملف التدريب» «فيديو وصور»

فيما أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب موافقته مبدئيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، موجها التحية إلى الحكومة على مشروع القانون ووجه أبو العينين خلال كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، عدة تساؤلات إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بشأن مشروع القانون، مطالبا بتوضيح هل سيكون للمجلس الصحي دور في الاشراف على جودة التعليم لخريجي الطب قبل التخرج، ووجه تساؤلًا حول تبعية السجل الذي يسجل فيه الاطباء الممارسين والتراخيص هل سيكون لوزارة الصحة أم للمجلس الصحي الجديد؟.وتابع أبو العينين: "في حال وجود شكوي ضد الطبيب هل سيتم توجيها لنقابة الأطباء أم للمجلس الطبي الجديد ام لوزارة الصحة ؟