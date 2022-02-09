/678433/روسيا-تعاني- تسجيل-ارتفاعات-قياسية-في-عدد-الإصابات-بكورونا

كشفت الصحة الروسية ، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها نحو 183103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها زيادة يومية غير مسبوقة، مع استمرار تفشي المتحور أوميكرون، حيث أعلن فريق العمل المعني بمكافحة الفيروس تسجيل 669 وفاة مؤكدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة.

دوت الخليج

من ناحيته قال باحث روسي إن اكتشاف المتحور "أوميكرون" بالغزلان في نيويورك، يثير مخاوف من أن هذا النوع الذي يبلغ عدده نحو30 مليونا في الولايات المتحدة، قد يصبح حاضنا لسلالة جديدة من فيروس كورونا.

جزيرة ستاتن بنيويورك

عينات الدم وبعض مسحات الأنف المسحوبة من 131 غزالة تم اصطيادها في جزيرة ستاتن بنيويورك ، كشفت وجود أجسام مضادة للفيروس لدى ما يقرب من 15% منها. فيما أشار باحثون بقيادة علماء في جامعة بنسلفانيا، إن النتائج توضح أن تلك الحيوانات أصيبت بفيروس كورونا في السابق، وأنها عرضة للإصابة مرة أخرى بمتحورات جديدة.

انتشار الفيروس في قطعان الحيوانات

سوريش كوتشيبودي عالم الأحياء المجهرية البيطرية في جامعة بنسلفانيا، أشار أمس الثلاثاء، إلى إن انتشار الفيروس في قطعان الحيوانات يشير دوما لإمكانية عودته إلى البشر، ولكن الأهم من ذلك أنه يوفر المزيد من الفرص للفيروس ليتطور إلى متحورات جديدة، كما أضاف كوتشيبودي عندما يتحور الفيروس بشكل كامل، فإنه يصبح قادرا على الإفلات من الحماية التي يوفرها اللقاح الحالي، لذا سيكون علينا حينها تغيير اللقاح مرة أخرى“.

الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19

جاء هذا الاكتشاف، للمرة الأولى التي يظهر فيها أوميكرون في حيوان بري، في الوقت الذي تنحسر فيه الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19، والتي تعزى للمتحور ”أوميكرون“ بين سكان الولايات المتحدة.

ورغم عدم وجود دليل على أن الحيوانات تنقل الفيروس إلى البشر، فقد تم الإبلاغ عن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنواع من الحيوانات كانت على اتصال وثيق بشخص مصاب بكوفيد-19، وفقا لما ذكرته وزارة الزراعة الأمريكية.

الغزلان البرية

بينما قالت الحكومة الأمريكية إنها عثرت على أولى حالات الإصابة بكوفيد-19 بين الغزلان البرية على مستوى العالم بولاية أوهايو؛ ما زاد من قائمة الحيوانات التي ثبتت إصابتها بالمرض. هذا الاكتشاف إلى استند عينات تم جمعها من الغزلان قبل أشهر من ظهور المتحور ”أوميكرون“، الذي انتشر بسرعة بين البشر حول العالم، ليحل محل متحور ”دلتا“، الذي كان منتشرا قبله.

وزارة الزراعة الأمريكية

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية في السابق، ابلغت عن ظهور كوفيد-19 في حيوانات، مثل: الكلاب، والقطط، والنمور، والأسود، وفهود الثلوج، وثعالب الماء (القضاعة)، والغوريلات، وحيوان المنك.