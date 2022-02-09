النائبة آيات الحداد بمناقشات المجلس الصحى:شاهدنا طفرة كبيرة بقطاع الصحة من مبادرات الرئيس السيسى

/678435/النائبة-آيات-الحداد-بمناقشات-المجلس-الصحىشاهدنا-طفرة-كبيرة--بقطاع-الصحة-من-مبادرات-الرئيس-السيسى

قالت النائبة آيات الحداد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المجلس الصحي المصري أحد أهم مشروعات القوانين، مؤكدة أن القيادة السياسية تضع المنظومة الصحية علي رأس أولوياتها.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي ناقشت مشروع قانون المجلس الصحي المصري.

وأكدت الحداد، أن هناك طفرة في المنظومة الصحية من خلال توفير حياة صحية للمواطنين وكذلك تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة محافظات الجمهورية، مضيفة: تقدمت بتعديل في المادة الخاصة بتشكيل المجلس بإضافة هيئة الرعاية الصحية.

قانون المجلس الصحي

يتضمن مشروع قانون المجلس الصحي المصري، علي إنشاء المجلس الصحي هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

في حال إنشاءه، سيحل المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.

ويختص المجلس بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، كما يختص بوضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، وكذلك ضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية.

ويختص أيضا بوضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية، ووضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، كما يحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.