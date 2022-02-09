تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022

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ضمن خدماته التي يقدمها للمواطنين يرصد موقع " دوت الخليج" أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022.

دوت الخليج

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022

ووشهدت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022 استقرار بالسوق وجاءت كالآتي:

-سعر طن حديد التسليح من المصنع مباشرة 15 ألف جنيه.

-سعر طن الأسمنت يتراوح بين 1080-1100 جملة، ويتراوح بين 1050- 1250 للمستهلك.

-سعر طن الأسمنت المخلوط جملة يتراوح بين 550- 600 جنيه، ويُباع للمستهلك في حدود 600-650 جنيه.

-سعر طن الأسمنت الأبيض يبلغ 2350 – 2450 جنيه.

-سعر طن الجبس يتراوح بين 550- 650 جنيه من المصنع وللمستهلك من 600- 700 جنيه.

-سعر متر الرمل يتراوح بين 60 و100 جنيه.

-وسعر الطوب الأحمر يتراوح بين 750 و950 للألف طوبة.

توقعات بتراجع أسعار مواد البناء خلال 2022

وكان تجار مواد البناء كانوا قد توقعوا أن تشهد أسعار مواد البناء تراجعا أو على الأقل تظل كما هي خلال عام 2022.

ويرجع هذا التوقع أن أسعار الحديد تراجعت لدى بعض الشركات خلال ديسمبر الماضي نتيجة لقرار الحكومة بإلغاء الرسوم الوقائية على واردات الحديد والبليت في نوفمبر الماضي.

ومن بين شركات الحديد التي خفضت أسعارها كانت شركة الدرفلة والتي بلغ فيها سعر طن الحديد 13.75 ألف جنيه من المصنع ووصل سعره للمستهلك 14.2 ألف جنيه.

أما عن باقير الشركات فقد ثبت سعر طن الحديد عند 15 ألف للطن من المصنع، وحوالي 15.2 للمستهلك.

كذلك توقع الخبراء أن يشهد سوق الأسمنت تراجعا كذلك في الأسعار خلال العام الجاري 2022، بحيث لا يزيد سعر طن الأسمنت للمستهلك عن 1130 جنيه، وبالمصنع عن 1000 جنيه، وذلك عبر 23 شركة تعمل بتجارة الأسمنت بالسوق المصري.

مسئولون بالإسكان يتفقدون مشروعات البناء بالسويس الجديدة

في سياق منفصل، تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اليوم الأربعاء، سير العمل بمشروعات مدينة السويس الجديدة، يرافقهما المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمدينة.

جانب من الجولة

واستهل مسئولو الإسكان الزيارة، بعقد اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لمدينة السويس الجديدة بمساحة ٢٠٠٠ فدان، وموقف مشروعات المرحلة العاجلة بمساحة ٣٠٠ فدان، وكذا موقف الشركات القائمة بأعمال التنفيذ، كما اجتمع مسئولو الإسكان بمسئولي الشركات المنفذة لمتابعة معدلات التنفيذ والتوجيه بزيادة معدلات الأداء.

جانب من الجولة2

عقب الاجتماع بدأ مسئولو الإسكان جولة تفقدية بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة ومنها، مواقع مشروع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بإجمالي ٨٦ عمارة سكنية بمساحة 90 م٢ للوحدة السكنية، كما تم المرور على مشروعات تنفيذ أعمال البنية التحتية بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة.