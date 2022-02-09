شديد البرودة.. الأرصاد تعلن حالة طقس الجمعة بدرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، نهارا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.





وتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 16 10

الإسكندرية 16 12

وادى النطرون 16 11

طنطا 16 10

شبين الكوم 16 10

دمنهور 16 10

بلطيم 16 11

مطروح 16 11

السلوم 15 10

سيوة 17 09

بورسعيد 17 10

دمياط 16 11

الزقازيق 16 10

المنصورة 16 10

الإسماعيلية 17 10

السويس 17 10

العريش 16 10

رفح 15 10

رأس سدر 16 10

نخل 15 03

نويبع 16 15

طابا 16 13

كاترين 13 00

الطور 18 10

شرم الشيخ 19 13

الغردقة 19 13

مرسى علم 20 12

الفيوم 16 09

بنى سويف 16 08

المنيا 16 06

أسيوط 16 07

سوهاج 16 07

قنا 17 07

الأقصر 18 08

أسوان 19 08

إدفو 19 08

أبوسمبل 19 08

الوادى الجديد 18 06

الشلاتين 25 13

أبو رماد 24 13

حلايب 23 14

رأس حدربة 23 14

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