قضايا الدولة تهنئ المستشار بولس فهمى: ربنا يوفقك

جدة - نرمين السيد - أرسل المستشار حسين مصطفى فتحى، رئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشارو الهيئة برقية تهنئة للمستشار بولس فهمى، بمناسبة تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، وأدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية اليوم.





وقال المستشار سامح سيد، المتحدث الرسمى لقضايا الدولة، إن البرقية تضمنت الدعاء بأن يوفقه الله تعالى فى أداء مهام هذه الوظيفة القضائية السامية على رأس المحكمة الدستورية العليا التى تقوم بدور مهم فى النظام القضائى المصرى من الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتفسير ما غمض من بعض نصوصها احتراما لنصوص وأحكام الدستور.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا حمل رقم 51 لسنة 2022 بتعيين المستشار بولس فهمى إسكندر بولس، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق التاسع من فبراير عام 2022.

وحصل المستشار بولس فهمى، على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة سنة 1977 بتقدير جيد جدا، ثم على دبلوم معهد بحوث أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية فى الإدارة القضائية سنة 1994.