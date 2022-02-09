جاء ذلك تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرا من الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية، اليوم الأربعاء.
كما تمت الموافقة على إدراج مرور 150 عاما على مولد الشاعر المصرى حافظ إبراهيم شاعر النيل عام (1872) بدعم من الأردن والمغرب والمملكة العربية السعودية، وذلك فى القائمة النهائية للأحداث التاريخية والشخصيات البارزة التى يمكن لمنظمة اليونسكو أن تحتفل بها خلال عامى 2022 – 2023.
وأضاف التقرير أن منظمة اليونسكو تشارك كل عامين منذ عام 1956 فى الاحتفالات التى تنظمها الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبون، لإحياء ذكرى المناسبات التاريخية والشخصيات البارزة؛ بهدف إعطائها أهمية عالمية، إذ نجحت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو خلال عامى 2020 - 2021، فى إدراج ذكرى مرور 150 عاما على إنشاء دار الكتب المصرية والتى أنشئت عام (1870)، ضمن الاحتفالات التى يمكن لليونسكو المشاركة فيها.
كما تم إدراج هذه الاحتفالية ضمن مراحل مشروع "تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات فى صون التراث الوثائقى الرقمى وإتاحة الانتفاع به فى الوطن العربى لتحقيق التنمية المستدامة" والذى تنفذه اللجنة الوطنية المصرية بالتعاون مع منظمة اليونسكو ودار الكتب والوثائق القومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إدراج ذكرى وفاة هدى شعراوى ومولد حافظ إبراهيم ببرنامج اليونسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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