إدراج ذكرى وفاة هدى شعراوى ومولد حافظ إبراهيم ببرنامج اليونسكو

جدة - نرمين السيد - وافق المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو فى دورته الـ41 التى عقدت خلال الفترة من 9 حتى 24 نوفمبر 2021 بمقر المنظمة بباريس، إدراج ذكرى مرور 75 عاما على وفاة هدى شعراوى عام (1947) والتى تعد مؤسسة الاتحاد النسائى المصرى بدعم من المغرب.





جاء ذلك تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرا من الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية، اليوم الأربعاء.

كما تمت الموافقة على إدراج مرور 150 عاما على مولد الشاعر المصرى حافظ إبراهيم شاعر النيل عام (1872) بدعم من الأردن والمغرب والمملكة العربية السعودية، وذلك فى القائمة النهائية للأحداث التاريخية والشخصيات البارزة التى يمكن لمنظمة اليونسكو أن تحتفل بها خلال عامى 2022 – 2023.

وأضاف التقرير أن منظمة اليونسكو تشارك كل عامين منذ عام 1956 فى الاحتفالات التى تنظمها الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبون، لإحياء ذكرى المناسبات التاريخية والشخصيات البارزة؛ بهدف إعطائها أهمية عالمية، إذ نجحت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو خلال عامى 2020 - 2021، فى إدراج ذكرى مرور 150 عاما على إنشاء دار الكتب المصرية والتى أنشئت عام (1870)، ضمن الاحتفالات التى يمكن لليونسكو المشاركة فيها.

كما تم إدراج هذه الاحتفالية ضمن مراحل مشروع "تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات فى صون التراث الوثائقى الرقمى وإتاحة الانتفاع به فى الوطن العربى لتحقيق التنمية المستدامة" والذى تنفذه اللجنة الوطنية المصرية بالتعاون مع منظمة اليونسكو ودار الكتب والوثائق القومية.