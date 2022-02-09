وزير الدفاع يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول / كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن إعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط بين القوات المسلحة لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية ، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون المشترك فى المجال العسكرى بما يسهم فى التصدى للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والإستقرار بالمنطقة .

فيما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق المستمر بين البلدين ، معرباً عن تطلع الولايات المتحدة الأمريكية أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التدريبات المشتركة لتبادل الخبرات وتعظيم القدرات التدريبية فى المجالات العسكرية المختلفة بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية .

حضر اللقاء الفريق / أحمد خالد قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف العام على التصنيع العسكرى وعدد من قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكى بالقاهرة .