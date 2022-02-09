يورجن كلوب: صلاح لاعب عظيم ولديه عزيمة كبيرة وخسارة النهائى مازال فى ذهنه

تحدث الالمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول عن مواجهة الريدز غدا الخميس ضد نظيره ليستر سيتى فى إطار الجولة 24 من منافسات الدوري الإنجليزى بريمرليج للموسم الكروى الحالي 2021.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفى التقديمى للمباراة :" محمد صلاح لديه عزيمة كبيرة، هذه التجربة ستفيده على المدى الطويل لكن صلاح ليس بحاجة لحافز إضافي، هو لاعب كبير، خسارة النهائي شيء صعب لكن استغلالها للرد في المباراة الكبرى القادمة يمكنه أن يُساعد".

وأضاف مدرب ليفربول:" نهائي أمم افريقيا مازال في ذهن صلاح، مو عاد وتدرب بالأمس وسيتدرب اليوم، ساديو ماني لم يعُد لليفربول بعد، عليه الاستمتاع باللحظة والإحتفال ويعود بأقرب وقت، أعتقد انه سيعود الليلة".

وواصل يورجن تصريحاته : "مساء الخميس؟ إنها مباراة على آنفيلد، لايجب نسيان ذلك، نحتاج لأجواء مميزة، لدينا 12 يوما بين الان والتوقف المقبل، إذا أردنا تحقيق ما نريد تحقيقه فعلينا البدء بخلق أجواء بأعلى مستوى، البدء من مساء الخميس هي فرصة مميزة".

وتابع كلوب: "ليستر سيتي؟ علينا أن نكون واضحين بعدة أمور وأغلبها لا تتعلق بالنظر لمكانهم بجدول الترتيب، إنهم فريق ذو جودة وكمدرب اذا تريد الرد فليس هناك أفضل رد من لعب مباراة مميزة ضد ليفربول، هكذا سيفكرون، يلعبون بأسلوب محدد ضدنا وهم فريق رائع وسواءً داكا او فاردي بالهجوم فستكون مباراة قوية".

وزاد كلوب: "لويس دياز بخير، تدرب طوال هذا الأسبوع وبيب ليندرز تحدث معه كثيرًا بالبرتغالية، لويس شخص رائع جدًا، تدرب بشكل طبيعي بالأمس واستمتع كثيرًا ولم أرى لاعب يبتسم بالتدريبات مثله، لقد دخل بآخر مباراة وتأقلم مباشرة ولعب تمامًا كما أردناه، بالطبع سيأتي الكثير منه وعلينا العمل عليه"

وأكمل مدرب الريدز: "لقد لعبنا اداء جيد بآخر مباراة وعلينا تكرار نفس الأمر ضد ليستر، الوضع مثير للحماس جدًا الآن، من المفترض أن يكون لدينا فريق كامل وجاهز لمباراة الغد لكن هندورسون يعاني من بعض المشاكل بالظهر من آخر مباراة، وماني غير موجود لكن كليهما ليسا بمشكلة للأمد الطويل، علينا إستغلال الجودة الآن".

وأردف كلوب قائلا: "عندما توقّع عقدًا لليفربول هذا يعني أنك لاعب بارع وعندما تأتي الفرصة عليك الأداء، يناير 2022 كان أفضل يناير لي بمسيرتي مع ليفربول، الجميع تألق. الآن علينا البناء على ذلك".

وأوضح كلوب: "اللاعبين الشبّان كانوا رائعين ولديهم مستقبل بارع وكان من الرائع أنهم استغلوا فرصهم والعمل معهم لن يتوقف، بقية اللاعبين بالفريق لم نتذمر أبدًا من جودتهم، نحاول مساعدة اللاعبين بكل ما يمكنني لكن بالنهاية هم مطلوب منهم الاداء هم وزملائهم".

وإستكمل يورجن : "جويل ماتيب لاعب رائع والكثير يسأل عن افضل صفقة انتقال مجاني بليفربول والحقيقة انه وميلنر أفضل صفقتين. من الجيد بقاء ماتيب جاهزًا هذا الموسم وآمل أن يستمر، جويل ماتيب مدافع رائع وحالفه الحظ هذا الموسم مع الإصابات لأن الحياة بدون الحظ صعبة للغاية. آمل ان يُحالفنا الحظ مع الإصابات بالمستقبل، لاعبي جميعًا مراهب رائعة وآمل ان يبقى جميع مدافعينا جاهزين".

ويستضيف ملعب الأنفيلد مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع 9.45 مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة.

ويحتل ليفربول وصافة الدورى الانجليزي والمركز الثاني برصيد 48 نقطة جمعها من 22 مباراة وبفارق 9 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي 57 نقطة، فيما يقبع ليستر سيتي في المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.