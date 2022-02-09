ضبط 22 عنصرا إجراميا ومخدرات بقيمة 38 مليون في حملة مكبرة بالإسماعيلية (صور)

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عدد من العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية القائمة على إعادة تدوير مخدري الحشيش والهيروين وأماكن تخزين المواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع مُتخذين من محافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن الإسماعيلية ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة .. تم توجيه حملة مُكبرة مشتركة استهدفت تلك العناصر .

أسفرت جهود تلك الحملة على مدار يومين عن ضبط (9) قضايا حيث بلغ عدد المتهمين فيها (22) متهماً.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (455 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش، وزنت (344,500 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين ، وزنت (8,500 كيلو جرام ، كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (30 جرام).

كما تم ضبط (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" – 2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة - 4 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 17 هاتف محمول – 4 سيارات ودراجة نارية – الأدوات المستخدمة فى إعداد المواد المخدرة).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارات والهواتف المحمولة لنقل وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى وأدوات التصنيع لخلط وإعادة تدوير المواد المخدرة .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (38٫00٫000 – ثمانية وثلاثون مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.