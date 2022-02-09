/678437/سيدنا-القماص-أبرزهم-أغاني-شيرين-عبد-الوهاب-بعد-أزمتها-مع-حسام-حبيب

ازدات الخلافات بين الفنانة شرين وزوجها الفنان حسام حبيب خلال نهاية العام الماضي، وصلت بهم للطلاق بعد زواج دام 4 أعوام، ظهرت أثناءهم شيرين وكأنها تعيش قصة حب رائعة لم تعش مثلها من قبل، وكأن حسام جاء ليعوضها عن كل ما تعبت منه، ولكن تغير الأمر بعد الطلاق وقالت ما يعني أنا كانت مسجونة وتحررت.

دوت الخليج

قماص أغنية شيرين

خرجت النجمة شيرين منذ أكث من شهر، خلال الفترة الأولى بعد الإنفصال مباشرةً، وكلماتها تقول:

سيدنا القماص اللي بيزعل ويشهد ناس

قال باسم النبي حرسه وصاينه عامل حساس

رافع مناخيره لفوق والباقي يولع بالجاز

ولا عنده عزيز ولا غالي ولا بيعز عُزاز

أصله الحيلة الدلوعة

عايز كلمته مسموعة

وسايقها ألاطة وشغل جنان

نافخ نفسه على مافيش

على راسه مثبت ريش

ودا يجي بالتطنيش رهوان

الكل يجي له أنما هو مايروحش لحد

يتشال على الراس وأتهدي ماعليكي قدي يا أرض

مايقدرش السبت وعايز ياخد الحد

ماشيين بعلاج لا والله مش ناقصة بجد

وتداول الجمهور عبر السوشيال ميديا أن هذه الأغنية تتحدث فيها شيرين عن طبيعة حسام حبيب، خاصة أنها أستخدمت كلمات منها في حوار لها عن حسام.

أغنية خاصمت النوم

أصدرت بعدها شيرين أغنية خاصمت النوم، وتقول كلماتها:

بعدك ما ارتحتش يوم

ونسيت وخاصمت النوم

أنا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر فيك

هكذب لو قلت بخير

بصراحة أنا وجعي كبير

ما تقولش إن إنتَ نسيتني وعادي وهُنت عليك

يرضيك يعني أعيش ما فيش ولا أي حاجة نفعاني عشان أنساك

ما أنا أصلا روحي معاك أنساك إزاي وبإيه

ريَّح قلبي قول حلول خلينا نرجع ثاني بلاش وداع

وكفاية وقت ضاع ما البعد بنتعب فيه

آه

فاكر أيامنا زمان

قعدتنا في كل مكان

وكلام و وعود إننا عمرنا ما نفارق بعض

طب ليه يا حبيبي مشيت

لا رجعت لي ولا حنيت

وسايبني لوحدي بكلم نفسي في عز البرد

يرضيك يعني أعيش ما فيش ولا أي حاجة نفعاني عشان أنساك

ما أنا أصلا روحي معاك أنساك ازاي وبإيه

ريَّح قلبي قول حلول خلينا نرجع ثاني بلاش وداع

وكفاية وقت ضاع ما البعد بنتعب فيه

أغنية بحلفلك لشيرين عبد الوهاب

وكانت آخر إصدارات شيرين حتى الآن هي أغنية بحلفك التي تقول من خلالها:

حلف القمر يمين وقالي

يا حلوه ساعة ما شافك

حلف القمر يا قمر يا قمر

يمين وقالي

يا حلوه ساعة ما شافك

في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي

يا روحي كملت أوصافك يا يا روحي

حلف القمر يمين وقالي

يا حلوه ساعة ما شافك

حلف القمر يا قمر يا قمر

يمين وقالي

يا حلوه ساعة ما شافك

في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي

يا روحي كملت أوصافك يا يا روحي

حلف القمر لون الورود

لون الزهر فوق الخدود

زاد الحلا جدايل سود جدايل سود

حلي الكرز فوق شفافك آه يا قمر

حلف القمر لون الورود

لون الزهر فوق الخدود

زاد الحلا جدايل سود جدايل سود

حلي الكرز فوق شفافك آه يا قمر

في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي

يا روحي كملت أوصافك يا يا روحي

طل الهوى بأحلى عيون، عيون

قالي الدوا بين الجفون

طل الهوى بأحلى عيون عيون عيون

قالي الدوا بين الجفون

السحر هام بألف لون

والشعر غافي على اكتافك

عيني عيني عيني على الهوى

السحر هام بألف لون

والشعر غافي على اكتافك

عيني عيني عيني على الهوى

طل الهوى بأحلى عيون، عيون

قالي الدوا بين الجفون

طل الهوى بأحلى عيون عيون عيون

قالي الدوا بين الجفون

السحر هام بألف لون

والشعر غافي ع اكتافك

عيني عيني عيني ع الهوى

في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي

يا روحي كملت أوصافك يا يا روحي

حلف القمر يمين وقالي

يا حلوه ساعة ما شافك

حلف القمر يا قمر يا قمر

يمين وقالي

يا حلوه ساعة ما شافك

في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي

يا روحي كملت أوصافك يا يا روحي