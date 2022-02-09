/678438/نائبة-التنسيقية-تعديلات-قانون-التعليم-عقابية-أكثر-من-كونها-إصلاحية

قالت النائبة رشا فايز كليب، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ان تعديلات قانون التعليم وتغليظ عقوبة التغيب عن حضور المدارس اثار جدلا كبيرا فى جميع الأوساط منذ طرحه فى لجنة التعليم والبحث العلمى يوم الاثنين الماضى الى ان تم عرضه بالأمس الثلاثاء فى اللجنة العامة بمجلس النواب.

دوت الخليج

مشروع تعديلات قانون التعليم

وأوضحت النائبة رشا فايز كليب، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج السلطة التشريعية المذاع على قناة اكسترا نيوز، ان هذا المشروع يهدف الى بعض التعديلات لبعض احكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، ويسعى الى تغليظ العقوبة وفرض غرامات على التغيبات من المدارس بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد عن 1000 جنية، وفى حالة تكرر الغياب تتكرر العقوبة اى تتكررالغرامات المالية، مضيفة ان العقوبة قد تصل الى حرمان ولى الأمر من خدمات المرافق العامة حتى عودة الطفل الى المدرسة

اسباب رفض مشروع تعديلات قانون التعليم

وأكدت ان هذا القانون تم رفضه بالاجماع من جميع اعضاء لجنة التعليم ومن مجلس النواب فى الجلسة العامة، لان هذا المشروع هو مشروع عقابى وليس اصلاحى، حيث يسعى هذا المشروع الى فرض عقوبات وغرامات مالية وحرمان من خدمات عامة ، مما يتنافى تمام مع الدستور ومع توجيهات القيادة السياسبة بتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصرى فى المجتمع.

وأضافت ان هذا المشروع غير منطقى من حيث الموضوع والتوقيت، موضحة ان المشروع من حيث الموضوع تغافل النظر الى المحاور الرئيسية للعملية التعليمية والتحديات والعوائق التى تواجه العملية التعليمية مثل الكثافات المرتفعة وعجز المعلمين.

وأوضحت ان ظاهرة التغيب عن المدارس هى ظاهرة عالمية وليس مصرية، حيث تنتشر فى جميع أنحاء العالم وتختلف فقط فى درجة تفاقم المشكلة من مجتمع لأخر ومن مرحلة دراسية لأخرى ومن منطقة لأخرى، موضحة ان تلك المشكلة هى مسؤلية مجتمعية تقع على عاتق كافة الأطراف ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى وليس فقط مشكلة وزارة التربية والتعليم، مؤكدة ان اسباب التغيب عن المدارس متعددة ومتشعبة ومعقدة، و ترتبط ارتباطا وثيقا بمثلث الفقر والجهل والمرض.