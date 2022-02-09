/678440/محمود-كهربا-يقود-تشكيل-هاتاي-سبور-أمام-أنطاليا-سبور-بكأس-تركيا

أعلن عمر أردوغان، المدير الفني للفريق هاتاي سبور، عن تشكيل الفريق سيواجه أنطاليا سبور في دور الـ 16 من بطولة كأس تركيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة هاتاي سبور وأنطاليا سبور في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء على ملعب "ياني هاتاي" في مدينة "أنطاكيا".

تشكيل هاتاي سبور أمام أنطاليا سبور

حراسة المرمى: منير محمدي.

الدفاع: صامويل أدجيكوبي - سيمون فاليتي - فاتح كوركوك - صادق باش.

الوسط: روبن ريبيرو - ديلان سانت لويس - أنور إيرجون.

الهجوم: محمود كهربا - أيوب الكعبي - مامي ضيوف.

محمود كهربا ينفي الظهور على كلوب هاوس

ونشر محمود كهرابا عبر حسابة الشخصي"انستجرام": للعلم بس أنا معنديش إبلكيشن "كلوب هاوس" ولا دا انا ولا دا صوتي اصلاً، وجاري أخد الإجراءات القانونية مع منتحل شخصيتي.

الجدير بالذكر أن كانت آخر الأزمات التي ثارت بسبب تطبيق "كلوب هاوس" التصريحات التي أطلقها عمرو الدردير، المتحدث باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، عن وضعية النادي والحقوق التي يحصدها.

هاتاي سبور بالدوري التركي

تعادل فريق هاتاي سبور أمام وريزا سبور بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدوري التركي الممتاز.

وشارك محمود عبد المنعم كهربا، خلال أحداث شوط المباراة الأول وتواجد في التشكيلة الأساسية، وغادر بعد نهاية الشوط الأول ملعب المباراة.

وكان المدير الفني لفريق هاتاي سبور قرر تواجد كهربا في التشكيل الأساسي للمباراة ولم يقدم المستوى المطلوب منه، وكانت له تسديدتين على مرمى حارس وريزا سبور خلال أحداث الشوط الأول للمباراة.

وشارك كهربا حتى الأن مع الفريق خلال 3 مباريات، وكان الأولى ساهم بصناعة هدف، والثانية لم يقدم أي شئ خلال خسارة الفريق بسداسية نظيفة، واليوم التعادل السلبي والمشاركة لمدة 45 دقيقة فقط.