/678442/محافظة-الجيزة-تكشف-عن-موعد-إعلان-نتيجة-الشهادة-الإعدادية

أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2021، خلال الساعات المقبلة.

دوت الخليج

وأضاف المصدر، أن نسبة النجاح بين طلاب الشهادة الاعداداية بالمحافظة جيدة، وستكون مقاربة لنسبة النجاح بمحافظة القاهرة، موضحاً أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سيعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2021 رسميًا غدًا الخميس.

من جانبها كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن انتهائها من عملية التصحيح حيث تم تسليم النتيجة للمحافظة لاعتمادها رسميًا.

نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، كان قد اعتمد اليوم الاربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي 2022/2021، بنسبة نجاح 73.2%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 186061 طالبًا وطالبة، حضر منهم 182066 طالبًا وطالبة ونجح 133301.

نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع

كما اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74%، ونتيجة المدارس الدولية، بنسبة نجاح 86%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.2%.

وكان قد تصدر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2022، محركات البحث ، وذلك عقب نهاية امتحانات الصف الدراسي الاول نظراً لرغبة الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة النتيجة الخاصة بهم.

النتيجة في المرحلة النهائية من المراجعة

وزارة التربية والتعليم ، من جانبها كانت قد أعلنت أن النتيجة في المرحلة النهائية من المراجعة بعد انتهاء اعمال التصحيح وسيتم تدقيق البيانات ونشر النتيجة بعد اعتمادها من قبل المحافظين بعد أن أوكلت الوزارة جداول الامتحانات ووضع الأسئلة لكل محافظة بصورة مستقلة عن باقي المحافظات

نشر النتيجة وفقاً لظروف كل محافظة بعد أن تنتهي من اعتماد النتيجة رسمياُ

وأكدت وزارة التربية والتعليم انه سيكون نشر النتيجة وفقاً لظروف كل محافظة بعد أن تنتهي من اعتماد النتيجة رسمياُ، وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أكد أن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم الإعلان عنها نهاية هذا الأسبوع بعد أن يتم اعتماد النتيجة من قبل محافظ الجيزة، وسيتم الإعلان عن نتيجة الطلاب بالجيزة من خلال موقع مديرة التربية والتعليم .