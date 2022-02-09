/678446/النواب-يوافق-على-مواد-تشكيل-مجلس-إدارة-المجلس-الصحى-المصرى

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، علي المادة المنظمة لتشكيل مجلس إدارة المجلس الصحي المصري، وذلك بعد تعديلها.

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ووفق ما انتهي المجلس في المادة الثامنة، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، يشكل مجلس الإدارة برئاسة رئيس تنفيذي و 19 عضوا منهم 6 عن التخصصات الصحية وذلك بعد اقتراح النائب إيهاب الطماوي بإضافة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتأكيد الحكومة ممثلة في الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزيرة الصحة، عدم الممانعة في التعديل.

النواب يوافق على مواد تشكيل مجلس إدارة المجلس الصحى المصرى

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات. ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.

بعدها وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات مجلس أمناء المجلس الصحي المصرى، وحسبما انتهي المجلس في مادته السابعة بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أهدافه وفقا لأحكام هذا القانون.

قانون المجلس الصحي المصري

وهذا ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.

تقرير اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون، أوضح أن المادة 18 من الدستور نصت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل"