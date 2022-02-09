/678421/الأوقاف-تعلن-شروط-ومواعيد-التقدم-لوظائف-العمال-والمؤذنين-2022

نحو 2000 وظيفة أعلنت وزارة الأوقاف مؤخرا عن حاجتها لتسكينهم من الباحثين عن الوظائف الحكومية ، حيث كشف الوزارة عن قيامها بتخصيص رابط يمكن من خلاله التقديم في مسابقة وزارة الأوقاف الجديدة وذلك عبر موقعها الرسمي على موقع الوزارة من خلال شبكة الإنترنت «أوقاف أون لاين».

دوت الخليج

مسابقة الأوقاف

وتستحوذ مسابقة وزارة الأوقاف للعمال والمؤذنين 2022 وشروط التقديم لها على اهتمام كبير للغاية من تساؤلات الملايين من المواطنين خلال الايام الماضية الماضية، حيث رصدت محركات البحث أن أغلب التساؤلات الخاصة بالمواطنين جاءت حول خطوات الاستعلام والتقديم فى مسابقة التوظيف بوزارة الأوقاف.

نقص شديد في العاملين بالمساجد

تساؤلات المواطنين تزايد حول مسابقة الأوقاف وطريقة التقديم لها فور إعلان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور مختار جمعة فتح الباب لتوفير الوزارة فرص عمل جديدة خاصة بالأئمة والمؤذنين أو العمال فى جميع المساجد على مستوى المحافظات ، وذلك حسب شروط محددة والتي أعلنتها الوزارة مؤخراً.

وزير الأوقاف أعلن قراره بتوفير فرص العمل عقب زيادة معدلات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، عن توفير 6 آلاف فرصة عمل جديدة للأئمة والعمال، وذلك فى مختلف المساجد التابعة للوزارة بأنحاء الجمهورية.

موافقة وزارة المالية

كما أعلن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، عن حصول الأوقاف على موافقة وزارة المالية، لتوفير الدرجات الخالية والاعتمادات المالية لتعيين ستة آلاف إمام ومؤذن وعامل، لمواجهة العجز الكبير في جميع المساجد التابعة للوزارة، وفقاً للشروط والقوانين.

موعد تعيينات ووظائف وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف بدأت بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وضع شروط و صيغة الإعلان عن وظائف الأئمة والمؤذنين والعمال، الى جانب الكشف عن قواعد المفاضلة بين المتقدمين من خلال المؤهل الدراسي والسن، لشغل الوظائف المعلن عنها، وإختيار أفضل العناصر المتقدمة للعمل، خلال العام الجارى 2022.

التقديم إلكترونيا في مسابقة الأئمة والمؤذنين في الأوقاف المصرية

وزارة الأوقاف أشارت الى انها تستعد خلال الفترة الحالية لبدء التقدم في الوظائف المعلن عنها الكترونياً عبر الموقع الرسمي لها، الى جانب تحديد الكليات والمؤهلات الدراسية والعلمية لشغل وظائف الأئمة والمؤذنين، وأيضًا تقدير التخرج بحيث لا يقل عن تقدير جيد في البكالوريوس أو اليسانس.

وحددت وزارة الأوقاف شروط ومواصفات الاختبارات لاختيار المؤذنين والأئمة

* سيتم إجراء الإختبارات للتأكد من قدراتهم والمهارات التي بتمتعون بها. * يخضع المتقدمين لاختبارات في القرآن الكريم، والسنة النبوية، والشريعة الإسلامية، والعقائد، والمهارات اللازمة في التعامل مع الآخرين. * إجراء كافة الإختبارات للمرشحين، وذلك في أكاديمية الأوقاف الدولية، وايضا مسجد النور في العباسية. * المفاضلة واختبار أفضل الأئمة والمؤذنين، وإجراء اختيارات بسيطة لاختيار عمال المساجد.