حياة كريمة تدق أبواب 4 مراكز جديدة بالغربية.. وهذا موعد التنفيذ

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، إنه تم انضمام 4 مراكز جديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل المحافظة والذى يتطلب بذل المزيد من الجهد واختيار فرق عمل متخصصة من أجل تنفيذ كافة المشروعات المقترحة على الوجه الأمثل.





وناقش رحمى - خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة الذى عقد اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة - آليات تنظيم العمل بالمبادرة خاصة بعد إضافة 4 مراكز أخرى (كفر الزيات - بسيون - قطور - المحلة) بجانب مركز زفتى.

ووجه بسرعة تشكيل لجان التنمية المتكاملة داخل كل وحدة محلية قروية بالمراكز الجديدة برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعى وممثلين للجمعيات الأهلية والكوادر الشبابية والنسائية بنطاق الوحدة المحلية من غير العاملين بالوحدة المحلية للقرية.

حياة كريمة فى الغربية

وكلف بتشكيل لجنة بكل مركز من المراكز الأربعة برئاسة رئيس المركز وعضوية نواب مجلسى النواب والشيوخ بنطاق المركز وممثل لكل فئة من الفئات الممثلة فى لجان القرى من كل وحدة محلية قروية، إلى جانب تخصيص منسق بكل مديرية من مديريات الخدمات والشركات يكون مسؤولا عن التواصل مع أعضاء اللجنة العليا.

وعلى صعيد آخر، وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتكثيف المرور على جميع المستشفيات صباحا ومساء خلال أيام الأسبوع وأيام العطلات للتأكد من انضباط العاملين وتقديم خدمة جيدة للمرضى وتوافر الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية وتذليل أى عقبات.

وتفقد الدكتور أسامة فتحى مدير إدارة الطوارئ، مستشفى صدر طنطا للاطمئنان على حسن سير العمل بالمستشفى والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، كما تفقد أقسام المستشفى المختلفة وأقسام العزل والعناية المركزة لحالات "كورونا" والاطمئنان على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة والتى أشاد بها المرضى.

وتابع أعداد الأسرة المخصصة للعزل طبقا للخطة الموضوعة، وتوافر الأكسجين بالمستشفى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية واتباع أساليب مكافحة العدوى ومتابعة آخر ما تم من أعمال تطوير لرفع كفاءة المستشفى.