افصل واسمع- الحالة المرورية.. اعرف الطرق البديلة خلال فترة الذروة المسائية

جدة - نرمين السيد - كشف محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090، أن معدلات الحركة المرورية بكافة المحافظات خلال فترة الذورة المسائية والطرق البديلة، مؤكدا أن اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وجه بنشر الخدمات المرورية على كافة الطرق.





وأوضح صابر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى شيماء حافظ ومحمد نشات، المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الإثنين، أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات عند منطقة بير مسعود فى طريق الجيش بالكورنيش وكذلك عند محور أبوقير للقادم من محور فيكتور عمانويل ومتجة إلى ميدان سموحة وحتى منزل محور محرم بك، ويفضل استخدام محور المحمودية الذى ينقل الحركة المرورية بين شرق وغرب الإسكندرية.

وأوضح أن هناك بعض الأحجام المرورية فى محافظة الدقهلية وبالتحديد فى مدينة المنصورة لاسيما فى شارع عبدالسلام عارف ويفضل سلوك محور جيهان السادات.

وفى محافظة الغربية، أكد وجود كثافات مرورية فى مدينة طنطا عند ميدان المحطة ومتجه إلى مناطق شارع المديرية، مشيرا إلى أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بالمحافظة فى مداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، لاستعياب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

وفى محافظة الشرقية، قال إن هناك كثافات فى شارع المحافظة بمدينة الزقازيق، أما فى محافظة بورسعيد، فأكد أن الكثافات تنحصر فى شارع القابوطى وتقاطعه فى شارع محمد على، مشيرا إلى أنه تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد وكافة الخدمات المرورية بمحيط المحاور خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القليوبية، قال إن الكثافات المرورية تنحصر فى مناطق ميدان المؤسسة وداخل على الطريق الزراعى، لذا يفضل لكل الخارج من شبرا وداخل على الأقاليم يستخدم كوبرى عرابى وبعدها محور بنها الحر.

ونوه إلى قطاعات الطرق الدائرية ما زالت محاورها تعمل بشكل طبيعى عدا مناطق الأعمال وهى أعلى مناطق الكنيسة والمنيب وأعلى مناطق الأوتستراد ودار السلام ومحور 26 يوليو.

وفى محافظة الجيزة، نوه إلى أن الأحجام المرورية ستواجه القادم من ميدان الجيزة وداخل على المهندسين وميدان الجلاء وشارع شارل ديجول عند منطقة مجلس الدولة لذا يفضل استخدام شارع الجامعة أو شارع السودان، مشيرا إلى أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى القاهرة، تتواجد الكثافات المرورية أعلى كوبرى حدائق القبة للقادم من مناطق الفنجرى وداخل على سكة الوايلى ولذا يفضل استخدام المسطح الأرضى شارع لطفى السيد وندخل نفق أحمد سعيد.

وأكد أن الأحجام المرورية مرتفعة على كورنيش القاهرة وخاصة للقادم من مناطق وسط المدينة وداخل على مناطق المعادى والملك الصالح وحلوان والعكس، لذا يفضل استخدام الأوتوستراد حيث تواجهنا الأحجام أعلى مناطق الأعمال فقط وسنتخطاها، ويرجى الابتعاد عن كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، كما أن نفق الأزهر سيكون أفضل حالا للمتجه إلى وسط المدينة.