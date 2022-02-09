النشرة الفنية.. أزمة جديدة تجمع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. عودة توفيق عبد الحميد للتمثيل.. موعد عزاء والدة عمرو مصطفى

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شهدت الساحة الفنية ،اليوم الأربعاء، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية خلال يوم 9 فبراير.

أزمة جديدة تجمع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

اصدرت الفنانة شيرين، بيانًا صحفيًا عبر حسابها على موقع انستجرام تكشف خلاله حقيقة عودتها للفنان حسام حبيب بعد ساعات من انتشار هذه الأخبار. ونص البيان على: “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة”.

وتابعت صفحة شيرين عبد الوهاب في البيان: “هي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الألتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو السعادة بالجديد من الأغاني”.

وكان حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب كشف لـ دوت الخليج، حقيقة عودة ابنه للفنانة شيرين عبد الوهاب وقال: ابني مرجعش لشيرين عبد الوهاب ومش هيرجعلها ومبيحاولش”، ليكون أو تصريح من أسرة حسام حبيب بخصوص هذه الأخبار المتداولة.

عودة توفيق عبد الحميد للتمثيل

وأعلن الفنان القدير توفيق عبد الحميد تفاصيل عودته عبر حسابه الشخصي، بموقع فيسبوك، وكتب: “بعد 12 عاما من التوقف عن التمثيل، أعود في مسلسل يوتيرن كهاوي بس بأجر، والتجربة الفيصل في أن استمر أو أعود للتوقف”.

موعد عزاء والدة عمرو مصطفى

وأعلن الملحن والفنان عمرو مصطفى، موعد عزاء والدته، وسيكون غدًا الخميس، في مسجد أل راشدان بمدينة نصر، بعدما وافتها المنية أمس الثلاثاء، وتوفيت والدة عمرو مصطفى أمس الثلاثاء الموافق 8 فبراير، وأعلن خبر وفاة والدة عمرو مصطفى، الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه على موقع تويتر، حيث كتب: “خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى، في وفاة المغفور لها بإذن الله، والدته”.

ونعى الشاعر أمير طعيمة والدة عمرو مصطفى بالرحمة، قائلًا: ربنا يتغمدها بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.