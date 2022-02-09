/678452/الأهلي-يسابق-الزمن-للحاق-الشناوي-بمواجهة-الهلال

يتقابل النادي الأهلي مع نظيره الهلال السوداني، يوم الجمعة الموافقة 18 فبراير من الشهر الحالي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدور أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برئاسة أحمد أبو عبله، في تجهيز محمد الشناوي وعودته ليلحق بلقاء الهلال بدوري أبطال أفريقيا.

ووضع الجهاز الطبي للأهلي برنامج لعلاج الشناوي ليعود سريعاً، بعد الإصابة التي لحقت به مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وسيلعب الأهلي على المركز الثالث بكأس العالم للاندية، يوم السبت القادم في إنتظار الخاسر من مواجهة تشيلسي والهلال السعودي التي ستقام بعد قليل.

خمسة ألاف تذكرة للنادي الأهلي في مباراة المركز الثالث بمونديال الأندية

تواصلت بعثة النادي الأهلي في أبوظبي صباح اليوم مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية، لاستبيان الموقف من تذاكر المباراة القادمة التي يخوضها الفريق يوم السبت المقبل لتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة.

عدد تذاكر جمهور الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

وأفادت اللجنة المنظمة في ردها الرسمي على النادي الأهلي أن هناك خمسة آلاف تذكرة فقط خاصة بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تم بيعهم من خلال الحجز الإلكتروني لفئات متنوعة وغير محددة، وبعدها تم إغلاق "السيستم" لحين تحديد الطرف الثاني للمباراة ما بين تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي اللذين يلتقيان الليلة.

وأنه عقب هذه المباراة سيتم فتح باب الحجز الإلكتروني على بقية تذاكر المباراة، لذا على الراغبين من جماهير الأهلي في حضور المباراة لمساندة فريقهم، مراعاة الموعد المحدد لفتح باب الحجز حتى يتمكنوا من الحصول على التذاكر التي تمكنهم من حضور المباراة.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 10 – يلعب الأهلي ضد مصر للمقاصة يوم 22 من فبراير الجاري، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 11 – يلعب الأهلي ضد فاركو يوم 1 من مارس، على استاد الإسكندرية.

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

الجولة 17 – يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم 30 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.