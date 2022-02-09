خوفاً من تكرار كارثة إفغانستان.. واشنطن تعتمد خطة مغادرة رعاياها الأراضي الأوكرانية

/678453/خوفا-من-تكرار-كارثة-إفغانستان-واشنطن-تعتمد-خطة-مغادرة-رعاياها-الأراضي-الأوكرانية

مازالت الازمة الاوكرانية تلقي بظلالها على علاقات الولايات المتحدة وروسيا، خاصة في ظل استمرار تصاعد وتيرة التوتر بين الجانبين، حيث كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" ، أن البيت الأبيض أقر خطة سيعمل بموجبها البنتاجون على مساعدة آلاف الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا في حال تعرضها لـ"غزو روسي".

دوت الخليج

الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن نحو 1.7 ألف عسكري أمريكي تم نشرهم مؤخراً في بولندا سيقومون في الأيام القليلة القادمة، بموجب خطة البنتاجون التي وافق عليها إدارة الرئيس جو بايدن، على إقامة نقاط تفتيش ومخيمات ومنشآت مؤقتة أخرى في الجانب البولندي من الحدود مع أوكرانيا، تمهيدا لمساعدة رعايا الولايات المتحدة المتواجدين في أراضي هذا البلد.

قوات غير مسموح لها دخول أراضي أوكرانيا

وأوضح المسؤولون أن هذه القوات الأمريكية غير مسموح لها دخول أراضي أوكرانيا أو إجلاء المواطنين الأمريكيين أوتسيير رحلات جوية من داخل أوكرانيا، مشيرين إلى أن إدارة بايدن بهذا الإجراء تحاول تجنب تكرار عملية الإجلاء الفوضوية التي شهدها مطار كابل في أغسطس الماضي على خلفية عودة حركة "طالبان" إلى سدة الحكم في أفغانستان.

نشر قوات إضافية في شرق أوروبا

وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن الرئيس جو بايدن نشر قوات إضافية في شرق أوروبا، وأن هذه القوات ستضمن الدفاع القوي عن حلفائنا في الناتو ولن تقاتل في أوكرانيا، وقال البنتاجون: سنحرك 2000 جندي من الولايات المتحدة إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة وسننشر قوات إضافية في رومانيا وبولندا وألمانيا وسنعيد نشر ألف جندي من ألمانيا إلى رومانيا.

واشنطن مستعدة للدفاع ضد أي عدوان

كما اوضحت أن أي تحرك للقوات الامريكية لن يكون الا بالتشاور مع الدولة المضيفة كما تم مع رومانيا وبولندا وألمانيا، مشيراً الى أن نشر هذه القوات يبعث برسالة بأن واشنطن مستعدة للدفاع ضد أي عدوان.

تحركات القوات ليست دائمة

وأكدت وزارة الدفاع الامريكية ، أن تحركات القوات ليست دائمة إنما استجابة للظروف الحالية وسنعدل وضعنا مع تطور الظروف"، موضحة أن الناتو وشركاؤه موحدون في تصميمهم ومنفتحون على الدبلوماسية البناءة والجادة. ولا نعتقد أن الصراع أمر لا مفر منه وعرضنا مع حلفائنا وشركائنا على روسيا طريقا لخفض التصعيد".